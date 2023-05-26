葡萄牙把中企排除在5G建設之外

華為第五代

中歐 – 葡萄牙禁止來自“高風險”國家和地區的公司為其第五代（5G）電話網絡提供設備，從而有效阻止中國華為技術有限公司進入該國市場。由於安全之憂，該公司面臨西方國家日益顯著的抵制壓力。

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根據5月25日發布的一份政府聲明，葡萄牙將禁止在其5G無線網絡中使用來自歐盟以外的供應商，或不屬於北大西洋公約組織（NATO）或經濟合作與發展組織（OECD）的國家提供的設備。

政府網絡空間安全高級委員會（Higher Council for Cyberspace Security）在聲明中說，來自這些司法管轄區以外的公司被認為對國家網絡安全構成“高風險”。

彭博社報導，這一決定實際上排除了包括華為在內的中國設備和服務供應商。華為此前曾與葡萄牙一些電信公司合作開發其5G網絡。

葡萄牙最大電信公司Altice在2019年表示，正在與華為合作開發其5G技術。但該公司今年早些時候宣布，已選擇諾基亞公司作為其核心5G網絡設備供應商。

葡萄牙商業報紙“Jornal Economico”早些時候對政府周四的這一決定進行了報導。

《金融時報》報導，世界各國政府在出台限制使用華為公司設備的規定時，使用了“高風險供應商”一詞來指代這家受到中共支持的中國公司。

在華盛頓發起攻勢，以國家安全為由讓盟國禁止使用華為設備後，是否允許在本國5G基礎設施中使用該公司設備已成為全歐洲一個重要問題。

英國、丹麥、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛已經禁止華為參與其5G網絡建設。德國今年表示，正在審查在其5G網絡中使用中國組件的情況，並調查是否需要修改法律。

目前，葡萄牙政府表示其評估結果是“保密”的，但可能導致排除、限制或終止使用某些設備和服務。

作為回應，華為表示“事先不了解此事，也未就此事徵求過意見”，並將繼續遵守該國所有適用的法律法規。