近四成「天安門母親」難屬逝世 無阻向政府續追責丶抗遺忘

中國/六四

今年是「六四事件」34周年，遇難者家屬組織「天安門母親」有七名成員在過去一年逝世，令死亡難屬的人數增至71人，占成員總數的38%，但仍在生的116名難屬成員誓言，在向中國政府討回公道丶要求當局「(公布)真相丶賠償丶問責」的道路上，「雖然還沒有看到希望，但是我們不會放棄」。

張景利(右上小圖)34年後提及丈夫之死, 眼中仍然有淚; 王超(左圖)在六四結婚前夕派喜糖遭射殺; 複員士兵林濤(左上小圖)往天安門了解戒嚴部隊情況後音訊全無 2023年5月26日

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「天安門母親」一如往常在網上發表周年祭，在昨(25日)午上載的34周年祭中，羅列在過去一周年因年邁病故和一人染疫逝世的難屬及其親人被槍殺的情況，讓世人銘記，當中，終年92歲的林武雲是軍人，其已逝妻子隋立松是軍醫，而在1989年6月3日晚出外了解情況後音訊全無的大子林濤，則是複員士兵，在「父母是軍人，……兒子卻死戒嚴部隊的槍口下」，在林氏夫婦心裡留下了永久的創傷，如今，三人終可團聚，遠離殺戮。

祭文續稱，難屬的生命雖然已逝，但其遺願依然與「母親」群體同在，一起尋求公道。「然而政府始終對當年“六四”慘案採取管控丶拖延的手段，企圖抹去人們心中這一殘酷事實的記憶。」但天安門母親群體會繼續維護自己的合法權利和為死難者伸張正義，期待政府就當年的「六四慘案」向所有遇難者家庭道歉，向人民懺悔！

燭光晚會雖不再 群體心聲仍不滅

另外，雖然在1989年後三十年來都在維園舉行的燭光悼念晚會在港府打壓下不能如期舉行，但「天安門母親」仍如常發布一般在紀念六四燭光晚會上播報的發言稿，今年是由「六四」死者劉永良遺孀張景利代表群體發言。

張景利說，獲悉當晚獨自去天安門的丈夫被無辜槍殺時，「我如同晴天霹靂一般，頭暈目眩，心如刀絞。我的兒子當年才一歲半呀，這叫我們母子怎麽活！我完全崩潰了」。她事後得了抑鬱症，在家人支持下繼續生活，但「心中的苦卻沒有地方申訴」，一直伴隨着她。

她質問，「直到現在我仍然不能理解，在這和平年代有什麼事情一定要使用全副武裝的軍人丶坦克真槍實彈，在北京街頭，在天安門廣場，向手無寸鐵的學生和市民開槍才能解決嗎？」她重申「母親」群體三項訴求，就是公布“六四”慘案的真相丶對於難屬給予應有的賠償丶對當年責任者就屠城慘案追究法律責任。