一名維吾爾大學生自韓國至香港後告失蹤 大赦國際促香港交代下落

香港/阿布都雷赫曼可能失蹤案

國際特赦組織26日說，香港當局必須告知一名維吾爾族學生的下落和命運，該維吾爾學生在本月早些時候從韓國抵達香港後一直失蹤。大赦國際擔心他未經正當程序被香港非法引渡到中國大陸，並有可能遭到任意拘留和酷刑。

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國際特赦組織周五敦促香港政府必須報告在機場被拘留的維吾爾族學生的下落。

據國際特赦組織說，維吾爾族學生阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）在5月10日給一個朋友發了一條短信後，就再也沒有了消息。在短信中，阿布都雷赫曼說他在抵達香港機場後被中國警方審問。

國際特赦組織中國研究員阿爾坎-阿卡德（Alkan Akad）說：“鑒於中國政府在新疆對維吾爾人犯下的反人類罪行，以及其對前往海外的維吾爾人的持續追捕，阿布都雷赫曼的未知命運令人深感擔憂。”

大赦國際警告，“阿布都雷赫曼似乎在抵達時就被拘留並受到審訊，這讓人懷疑香港政府可能是中國政府侵犯維吾爾人人權的共犯。”

阿布都雷赫曼出生在中國西部的新疆克拉瑪依市。在過去的七年裡，他在首爾學習。在2022年完成了議題為“體育產業和休閑”的博士學位。他的朋友形容他是一個說話溫和、工作勤奮的學生，他最喜歡的愛好是踢足球。

2023年5月10日，阿布都雷赫曼前往香港拜訪一位朋友，但他在當晚發短信說他在機場被中國警方盤問後就一直失蹤。這位朋友在越來越擔心阿布都雷赫曼的安全後，公開了他的失蹤情況。

大赦國際了解到，阿布都雷赫曼被列入中國政府的維吾爾族和其他新疆地區穆斯林的 "觀察名單"，原因是他有過海外旅行的經歷。大赦國際記錄了許多中國政府在國內和國外針對維吾爾人的事件，他們被任意單獨關押，長期監禁，並被施以酷刑，這純粹是基於他們曾在中國境外旅行的事實。

大赦國際稱，中國當局越來越多地在中國境外追捕和威脅受害者，以壓制異議，甚至強迫他們回國。在某些情況下，中國當局要求其他國家政府拘留中國的維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林，以便將他們遣送回中國。如果個人有遭受酷刑或其他嚴重侵犯人權的實際風險，這種引渡就違反了聯合國《禁止酷刑公約》和一般國際法。

大赦國際敦促，香港當局必須緊急透露阿布都雷赫曼的下落，他已經有兩個多月沒有與親人聯繫了。由於他的種族和宗教，他有遭受酷刑的嚴重風險。國際特赦組織中國研究員阿爾坎-阿卡德說：“如果他被拘留，必須為他提供接觸律師和親屬的機會，並保護他免受任何虐待。”

大赦國際要求，"除非有充分和具體的證據指向國際公認的罪行，否則必須立即釋放阿布都雷赫曼。"

據大赦國際稱，自2017年以來，有大量文件表明中國在打擊恐怖主義的幌子下對新疆的維吾爾族、哈薩克族和其他以穆斯林為主的少數民族進行了鎮壓。2021年，大赦國際的一份綜合報告表明，中國當局實施的系統性國家組織的大規模監禁、酷刑和迫害構成了反人類罪。2022年8月，聯合國人權事務高級專員辦事處的一份報告證實了大赦國際的許多調查結果。

迄今為止，大赦國際的 "釋放新疆被拘留者 "運動已經對126名以上的人進行了分析，這些人是被任意拘留在新疆的拘留營和監獄中的一百萬或更多人之一。

大赦國際稱，中國於1997年7月1日恢復了對香港的主權，但 "一國兩制 "的模式仍然存在。香港特別行政區行使自己的移民管制。2019年，當時的行政長官提出一項修正法案，使香港能夠與中國大陸達成 "特別送中安排"。在香港引發前所未有的大規模抗議浪潮後，該提案被放棄。