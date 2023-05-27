《南德意志報》：李輝走外交秀

中國特使李輝訪歐，引發德國媒體多方關注。

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《柏林日報》報道說，中國特使李輝正在訪問莫斯科，為在烏克蘭達成和平而努力。莫斯科看到的是達成和平面臨的巨大障礙。據華爾街日報報道，李輝要求歐洲把俄國在烏克蘭東部佔領的地區交給俄國並立即停火。烏克蘭已一再表示，不會接受這一點。德國前外長費舍爾向柏林《每日鏡報》表示，“這將是一個令雙方都不滿意的痛苦的停火。”他補充說：“如果最終對普京來說，確認克里米亞和對東部進行一些修正是最後結果，而他必須在國內把這些展示為一個成功，這當然不是一件容易的事。反過來，烏克蘭將很難接受在領土問題上作出妥協的做法。”

《南德意志報》認為，李輝是在走外交秀。李輝正代表北京在歐洲旅行，就烏克蘭戰爭的可能解決方案進行談判。但華沙、巴黎和柏林的冷淡接待突出了人們對中國動機的懷疑。李輝的具體使命是什麼，人們並不清楚。

德國《商報》認為，李輝作為烏克蘭戰爭特使訪歐，是為了展示中國超級大國的地位。這位前駐莫斯科大使親近普京，四年前，李輝曾獲得俄國頒發的友誼勳章。普京親自對他為中俄友誼所做的貢獻做了嘉獎。這位烏戰特使是俄羅斯的朋友。李輝雖然訪問歐洲多國，並得到了一些友好的言辭，但基輔及其盟友都以懷疑態度接待特使。歐洲各國不願意給人留下這樣的印象，即他們沒有盡一切努力來結束烏克蘭戰爭。但最初希望中國能夠利用其影響力使普軍撤軍的願望現已被普遍的幻滅所取代。鑒於中國的親俄立場，似乎沒人在認真相信，中國真地能夠或者願意進行中立的調解