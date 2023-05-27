李輝遭歐洲冷遇卻傳要求歐洲以中國替代美國並讓俄羅斯治理已佔領烏克蘭領土

中國/烏克蘭/歐洲

中國派出一名特使到歐洲來推動中方提出的烏克蘭和平計畫，他帶來了一個明確的信息：美國在歐洲的盟友應該堅持歐洲戰略自主，並敦促立即停火，讓俄羅斯佔據它現在佔領的烏克蘭部分領土。《華爾街日報》26日稍晚報道稱，這是了解這名特使與歐洲各國政府會談內容的西方官員透露的。

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中國外交部官網沒有很多李輝歐洲斡旋的消息，也沒有上述內容的文告。李輝訪歐期間，烏克蘭，波蘭，法國，德國以及歐盟方面，均沒有出現相關內容透露與報告。

據《華爾街日報》報道稱，中國外交官李輝最近訪問了許多歐洲國家。中國推動俄烏停火的努力在歐洲受到冷遇。中國試圖分化西方，西方國家不為所動。

據這些官員稱，李輝敦促歐洲政府將中國視為美國以外的一個經濟選項，並表示他們應該迅速採取行動，在俄羅斯和烏克蘭的衝突蔓延之前結束這場衝突。李輝在本月訪問了基輔、華沙、柏林、巴黎和布魯塞爾，他於周五前往莫斯科。

這些官員說，現在否定北京方面的努力還為時過早，但鑒於中國與莫斯科的關係如此密切，他們質疑中國是否有能力在任何談判中充當誠實調停人。這些官員稱，他們認為在俄羅斯軍隊撤出烏克蘭之前，和平是不可能的。

截至26日稍晚，《華爾街日報》說，中國外交部暫未回應置評請求。

一位曾與李輝交談的外交官表示，“我們解釋說，除非俄羅斯軍隊撤出，否則凍結衝突不符合國際社會的利益。” 這位外交官稱，李輝被告知“不可能將歐洲與美國分裂”，歐洲不會撤回對烏克蘭的支持。據另一位外交官說，“他們可能在試探西方是否團結，並試圖顯示出主動性。”

另一位外交官稱，中國主要關注的似乎是確保俄羅斯不會輸掉這場戰爭，以及莫斯科不使用核武器。

報道稱，在西方民主國家與俄羅斯和中國這兩個世界上最強大的威權國家之間日益加深的較量中，烏克蘭戰爭已成為一個中心戰場。烏克蘭戰爭已造成數萬人死亡，數十萬人流離失所。

該報道指出，隨着俄羅斯受到西方國家制裁的打擊，中國已經成為俄羅斯的一條重要經濟生命線。中國一直在大量購買俄羅斯的能源，自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國向俄羅斯出口的商品，如民用和軍用的計算機芯片和其他電子產品，大幅增加。