維吾爾學生入境香港後失聯

新疆

失聯 – 一位維吾爾學生在兩個星期前進入香港後至今下落不明，可能在未經正當程序下被非法引渡到中國大陸。國際特赦組織指他因為有出國旅行史，而被列入中國政府的“觀察名單”內，可能會被送回中國面對不當待遇。

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國際特赦組織表示，維吾爾族學生阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）5月10日從韓國乘機來到香港機場。他向朋友發送最後一個短信之後，不知去向。不知是否遭到審問。他的朋友在越來越擔心他的人身安全後，決定公開事件。

國際特赦組織告訴法新社記者，他發送的最後一個短信上寫道：警察在問我問題。據法新社的報道，一位官方官員表示，“香港政府記錄顯示，此人要麼沒有入境，要麼被香港拒絕入境，”香港方面並要求國際特赦組織道歉。

國際特赦組織告訴法新社，他們仍然“擔心”阿布杜瓦伊利·阿布都雷赫曼的安全，他的朋友仍然無法聯繫到他。

阿布都雷赫曼的朋友告訴法新社，他太莽撞了，沒有意識到此次旅行會帶來的嚴重後果。他的朋友不願透露自己的真名。法新社記者表示，他們無法核實維族學生髮出的最後短信的真實性。據信，阿布都雷赫曼讓他的朋友不要再等他，趕緊自己離開。

他的最後一個短信上寫道，我被扣了，警察在問我問題，我可能需要一段時間才能出去。

國際特赦組織中國研究員阿卡德(Alkan Akad)在一份聲明中說：“考慮到中國政府在新疆對維吾爾人犯下反人類罪的背景，以及對出國旅行的維吾爾人的持續追捕，阿布都雷赫曼的未知命運令人深感擔憂。阿布都雷赫曼似乎在抵達時就被拘留和審訊，這令人懷疑香港政府可能有參與中國政府侵犯維吾爾人人權行為。”

阿卡德說，香港政府應該儘快公布阿布都雷赫曼目前的所在地，如果他被拘留的話，必須讓他見到律師和親屬，並保護他免受任何虐待。阿卡德強調，除非有充分和具體的證據指控阿布杜瓦里涉及犯有國際公認的罪行，否則必須立即把他釋放。