美國司法指控2在美華人幫助中國官方打壓法輪功

美國/中國/法輪功

根據美國司法部報告，兩名洛杉磯居民被指控參與一項由北京指導的計畫，打壓在中國被取締的美國法輪功團體的修鍊者。

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美國指控兩名在美國華人幫助北京針對法輪功人員。美國司法部周五在一份公告說，John Chen（又名 Chen Jun）和 Lin Feng 在加利福尼亞州被捕，他們被指控支持中國努力剝奪法輪功學員經營的美國實體的免稅地位。

美國司法部將該計畫描述為中國政府針對美國批評者的更廣泛運動的一部分。一個月前，美國聯邦特工逮捕了兩名涉嫌在曼哈頓唐人街經營中國“秘密警察局”的紐約居民。

美國司法部表示，已向紐約南區聯邦法院提起針對涉案人陳姓和林姓的申訴。美國司法部報告案情稱，陳和林在 2023 年試圖賄賂一名擔任美國稅務官員的卧底聯邦特工，以提出一項將剝奪該法輪功實體的聯邦免稅資格的申訴。案情公告說，兩人支付了 5,000 美元的現金賄賂，並承諾支付更多費用以推進對美國國稅局舉報人計畫的投訴。

美國司法部援引陳在截獲的電話中的話說，這些賄賂是為了實現中國“打倒法輪功”的目標，剝奪該法輪功經營實體的免稅地位將增加他們的聯邦繳稅。

路透社說，以打坐為主的法輪功於 1999 年在 10,000 名成員出現在北京的中央領導中南海大院前進行無聲抗議後被中國取締。法輪功組織呼籲人們放棄執政的中國共產黨。中國政府將法輪功描述為威脅國家穩定的邪教組織。