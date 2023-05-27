香港公民黨今天宣布自行解散

香港/公民黨投票自行解散

香港最著名的民主團體之一公民黨周六投票決定自行解散，香港當局鎮壓該黨並威脅逮捕關押該黨成員後，該黨無法推選一個領導人。

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據法新社今天報道稱，香港公民黨被稱為 "律師黨"，因為該黨許多創始人都在法律界工作。該黨成立於2006年，旨在促進香港的民主化進程。

儘管根據北京在2020年實施的《國家安全法》進行了鎮壓，但該黨此前仍然是少數幾個倖存的反對派團體之一。

但星期六，公民黨特別大會的31名成員中有30人投票決定自願停止組織活動，投票中有一人棄權。這一自行解散過程將需要一個月左右。

據公民黨現主席梁家傑稱，"在所有程序完成後，公民黨將從地球上消失"。梁家傑是該黨的創始人之一，也是自1997年英國將香港交還給中國以來香港民主運動的著名人物。

2007年，梁家傑是第一位，也是迄今為止唯一一位在沒有得到北京支持的情況下競選香港行政長官職位的候選人。不出所料，他在選舉中敗北。但他的政黨從那時起就一直致力於成為一支 "執政 "力量，而不僅僅是反對派。

在其最受歡迎的時候，公民黨在香港的反對派中排名第二，在2012年的立法會選舉中贏得了六個席位。

香港作為一個主要的金融中心，在2019年發生了大規模的民主示威，其中一些是暴力示威。公民黨的半數成員因參與並承諾為示威者籌集資金而被指控。

公民黨還參加了支持民主陣營的非官方初選，被認為是對國家安全的威脅，公民黨有四人被指控 "陰謀顛覆"。

到2021年底，公民黨失去了他們在立法會的全部五個席位，以及在區議會的三十多個席位，因為香港當局引入了篩檢機制，以確保只有 "愛國者 "才能參選。

同樣是公民黨前創始成員的Albert Lai告訴法新社，這個被解散的政黨 "可以被視為香港本土民主運動結束的象徵"。他認為，但失敗並不意味着運動已經失敗。

路透社分析指，香港主要民主黨公民黨因中國安全鎮壓而解散。香港最大的民主黨派之一周六表示，在黨員投票後解散，這對香港在中國施壓下本已陷入困境的民主反對派又是一擊。

近年來，香港的反對派受到中國實施的國家安全法和選舉制度改革的打擊，這些改革在很大程度上將民主人士排除在地方政治之外。

中國於 2020 年在香港實施了一項全面的國家安全法，公民黨多名成員被捕，包括前立法會議員楊偉文和譚傑瑞。楊和譚在一起正在進行的國家安全案件中被拘留了兩年多，並被拒絕保釋，而另一名高級成員瑪格麗特·吳 (Margaret Ng) 則被判非法集會罪名成立。

其他人則逃亡國外。