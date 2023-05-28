中國在IT領域依賴德國

據慕尼黑《墨丘利報》報道，德國人大談德國工業對中國技術的日益依賴，卻忽略了中國對德國高科技的依賴。中國在IT核心領域也依賴德國，脫鉤也會給中國帶來痛苦。

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中國對德國高科技的依賴：一是德國軟件集團SAP 的ERP系統。這是企業資源規畫軟件系統，可以提高公司的效率，有助於更好地實現自動化。該軟件對公司來說必不可少。目前，約有35%的中國公司使用SAP的ERP應用程序，尤其是在生產領域佔41%，通信行業位居第二。在中國的大公司中，SAP甚至以33%的市場份額位居市場領先地位。美國公司oracle以20%的市場份額緊隨其後。

中國對西門子的設計軟件也有依賴性。比如，西門子工程公司的 CAD 軟件便是如此。 憑藉其設計軟件，西門子成為中國第二大供應商。 該公司的工業控制系統已深深嵌入中國的關鍵基礎設施中。

在汽車芯片上，中國也依賴德國公司。德國英飛凌是汽車行業的主要芯片製造商，中國占該公司收入的29%，比日本、美國和德國的總和還要多。顯而易見，中國汽車行業的很大一部分都信任德國的芯片。中國人目前依賴來自德國的軟件和芯片。這種依賴性會隨着時間的推移而下降，但它不會在一夜之間消失。特別是如果德國的軟件業能設法保持領先地位的話。

依賴聽起來很消極，但當各經濟體如此緊密的聯繫在一起時，它也有積極的一面。德國人工智能研究中心科學主任烏斯科雷特（Hans Uszkoreit）說：“相互的市場份額，或者更好的是，在敏感的軟件領域進行合作是防止濫用的最好保險。”

他還表示，目前中國的技術發展比歐洲快。而制裁迫使中國開發自己的產品，也會給市場帶來變數。比如，由於美國的制裁，華為不能使用美國公司Oracle的軟件，為此開發了自己的系統軟件。華為不僅因此與西方軟件斷開了關係， 而且可能成為系統軟件供應商。華為表示，不排除將自己開發的系統推銷給第三方。