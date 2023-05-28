中國央視對外電視推特辦民意調查詢問北約東京開設辦事處 結果稱大翻車了

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北約擬在日本東京成立在亞洲聯絡辦公室，中國對此堅決反對，中官媒《環球電視網》近日透過推特進行大外宣舉辦關於北約於日本設點的意見投票，結果大翻車！至今天下午5時，投票支持高達85.3%，投票“我強烈反對”的僅14.7%。目前該投票還未下架。

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據自由時報今天報道稱，北約擬於日本設聯絡點，中國官媒《環球電視網》26日在推特發起投票，詢問網友“是否支持北約在日本開設連絡辦公室的計畫”，結果大翻車。有牆外人甚至投票與留評論稱應開在台灣！

北約擬於東京設立聯絡辦公室的消息，日前均獲北約和日本官員證實，引發外界熱烈討論，中國、俄羅斯、北韓等國均跳腳指責北約將觸手深入亞太，威脅地區安全。中國《環球電視網》26日於推特發起的投票，選項中有“我強烈反對”和“我支持”。

據該報道，截至28日下午5點為止，該民意調查選擇“我支持”的推特網友高達85.3%，投下“我強烈反對”的僅為14.7%。

該報道稱，目前該投票還未下架。

據自由時報稱，推特上推人紛紛在評論區開酸，“怎麼沒有‘強烈支持’這個選項？”、“中國共產黨到底哪來的勇氣問外國人這問題？”、“我不只支持北約在日本設點，更支持在台灣也開一個辦公室”、“比起日本，台灣更是一個理想的地點”、“北約也應該在台灣開設，氣死你中國”。

消息沒有提及中國媒體報道是否涉及了此推特調查和已有結果。