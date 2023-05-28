中國自主設計製造的客機今成功商業首航

中國航空

中國設計的第一架 C919型客機今天進行了首次商業飛行，這是長期以來，一直尋求與西方競爭對手抗衡的中國航空運輸業的一個轉折點。北京希望 C919 能夠與波音 737 MAX 和空客 A320 等最受歡迎的外國客機競爭。

2023年5月28日星期日，在新華社發布的這張照片中，可以看到在上海進行首次商業飛行的中國製造的客機前，寫有 "C919首航 "的標誌。

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據法新社的報道，中國中央電視台在新聞中這樣說：“未來，大多數乘客將能夠選擇乘坐國產設計的大型客機出行”。

根據中國中央電視台的報道，中國東方航空公司 MU9191 航班，周日早上從上海虹橋機場起飛，於當地時間中午 12 點 30 分左右（格林威治標準時間凌晨 4 點 30 分）平穩降落在北京首都國際機場。航程比計畫提前了約 40 分鐘，機上載有130 名乘客。一名乘客在着陸後表示：“這次飛行非常順利、舒適、令人難忘。我想很長一段時間我都不會忘記”。

起飛前，中國官方媒體展示了數十名乘客，聚集在上海機場欣賞這架線條簡潔的白色飛機，之後登機，飛機在跑道上滑行後起飛。據中國中央電視台稱，所有乘客都獲得了一個專門的紅色登機牌，並在機上享用了豐盛的“主題餐餚”以慶祝這一盛事。

法新社指出：中國正尋求在技術領域實現自給自足，已投入巨資生產這第一架中國自主設計的大型客機。這架飛機由中國商用飛機公司製造，但飛機的許多部件來自其他國家。

對航班的需求不斷增長

據中國中央電視台報道，C919 客機將從明天開始飛東航上海至成都（南部）的常規航線。

這種窄體客機的第一種型號的飛機可搭載 164 名乘客，在 2022 年 12 月正式交付給中國航空使用。

中國商用飛機公司副總經理張玉金在 1 月份曾告訴有官方背景的澎湃新聞，公司已經接到近 1,200 份C919飛機的訂單。張玉金當時表示，這家國企計畫在五年內將年生產能力提高到 150 架。

法新社指出，亞洲，尤其是中國，是歐洲空客和美國波音的優先目標，這兩家公司利用規模龐大的中產階級對航班不斷增長的需求，尋求買方市場。

今年4月，空客公司宣布將在中國的產能翻一番，並簽署了在天津建設第二條A320裝配線的協議。

空客在天津的第一個裝配廠在2008 年啟用，每月生產四架 A320客機。空客希望到 2023 年底將這一數字提高到每月 6 架。