對台灣動武？美軍印太司令勸習近平三思而後行

美軍印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）日前在美中關係全國委員會論壇上說：“我希望習主席帶走（俄烏戰爭的教訓）”。他隨後又講出三個關鍵詞：沒有所謂的“速戰速決（short war）”；“將對人民造成毀滅性的打擊，包括鮮血和財產”；“準備好戰鬥，並贏得勝利”。

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美國之音報道：在5月23日的講話中，美軍印太司令阿基里諾公開警告說：，他仍在儘力達成他的第一項任務，即防止中國挑起衝突。他說，“如果我第一項任務失敗了，就要準備好戰鬥，並贏得勝利。無論這何時發生，美國軍隊都已經進行了人員訓練、裝備精良，隨時準備執行這兩項任務。”

阿基里諾直接點名習近平，希望中共能吸取俄烏戰爭的教訓。他說，“首先，沒有所謂的速戰速決。如果（中共）決定投入這場戰爭，這將對人民造成毀滅性的打擊，包括鮮血和財產。”阿基里諾還明確告訴北京說：如果冒險發動戰爭，將重蹈俄羅斯的覆轍。美國知道中共一直在關注俄烏戰爭的走向，作為台海戰爭的某種參照。

阿基里諾的話透露，不但試圖進攻台灣和美軍的中共戰艦、戰機和地面部隊將有去無回，而且中國大陸的軍事目標也會遭遇廣泛打擊。美軍打擊中共軍隊沿海目標時，可能會有很多被中共軍隊強征的平民在附近，難以避免連帶傷害。因此，阿基里諾實話實說，“將對人民造成毀滅性的打擊”。

美軍將全面打擊中共沿海的海軍基地、空軍基地和集結的地面部隊，打掉中共沿海的雷達、防空導彈、反艦導彈設施，還會摧毀中共火箭軍內陸的各個基地，包括戰略核武器，令中共失去進攻能力。這是美軍“贏得勝利”的基本標誌，實際也預告了美軍反擊的規模和深度，可能造成的連帶傷害估計不會小。

作為美軍在印太地區的最高軍事指揮官，阿基里諾將軍說，入侵台灣毫無疑問會極大擾亂全球經濟。因此他認為，“習近平需要明白”，這樣的戰爭一旦爆發，“國際社會會迅速團結起來，”而作為入侵者，必如俄羅斯總統普京“現在正在應對的……這種全球性譴責”。

阿奎利諾將軍說：“自習近平上台以來，他一直刻意動用所有形式的國家力量，改變和去除當前基於規則的世界秩序。” “基於規則的世界秩序現在已使所有國家受益了近80年。他（習近平）想用一套自己定義的規則來取代它們，這些規則對中共有利，但以犧牲所有其他國家（的利益）為代價。”

儘管如此，阿奎利諾將軍說，美中之間的衝突並非不可避免。他以最近蘇丹發生的危機為例，美國政府應中國政府的要求，幫助中國撤離其公民，以保護人身安全。“這正是基於規則的秩序所促成的行動。”他說。

他勸告習近平認清該地區大多數國家對實現自由開放的印太地區原則的渴望。“我仍然希望習主席能夠認識到合作而非脅迫或衝突是符合中國的利益的。因為沒有一個國家能夠真正孤立地繁榮起來。”