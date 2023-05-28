香港政府否認有一名維吾爾學生入境 大赦國際曾敦促港府交代下落

中國/香港/大赦國際/維吾爾/阿布都雷赫曼

香港官方27日強烈譴責國際特赦組織關於一名維吾爾族男子從國外抵達香港機場後失蹤的說法。 這個非政府人權組織在前一天的一份聲明中說，出生在中國西北部地區新疆的阿布都外力-阿布都雷赫曼於5月10日離開韓國去看望一個朋友，抵達香港後就沒有了消息。香港政府稱該維吾爾人或根本沒有入境香港，或者他被拒絕入境香港。

廣告 繼續瀏覽後續

根據大赦國際的指控，阿布都雷赫曼的最後一條信息是發給在香港機場等他的朋友的一條簡短短信："中國警察在問我問題"。大赦國際並將該條短信提供給了法新社。

在周六晚間發布的一份聲明中，香港當局稱大赦國際該非政府組織的說法是毫無根據的，是對香港這個前英國殖民地的人權狀況的誹謗。

根據香港政府官方說，香港政府的記錄顯示，這個人沒有進入香港，或被香港拒絕入境。

香港政府一位官方發言人說，他要求大赦國際對此道歉。

大赦國際方面告訴法新社，該組織仍然關注阿布杜瓦利-阿布都雷赫曼的安全。他的朋友仍然無法與他聯繫。

阿布都雷赫曼的這位朋友周六要求匿名，告訴法新社，阿布杜威利-阿布都雷赫曼確實決定前往香港。這位朋友說，"阿布都雷赫曼計算錯誤（......），他不了解這種旅行的嚴重後果"。

在屬於阿布杜威利阿布都雷赫曼的短信中，阿布都雷赫曼告知朋友先走，不要再等他。阿布都雷赫曼在信息中還寫道：“我正在接受檢查，中國警察正在問我問題，我可能要過一段時間才能離開。”

法新社承認未能獨立核實短信的真實性。

大赦國際說，去年從首爾國民大學畢業並獲得博士學位的阿布杜威利-阿布都雷赫曼，因他的出國旅行而被列入中國當局的 "觀察名單"。

法新社稱，中國被指控拘留了100多萬維吾爾人和新疆其他穆斯林少數民族成員。美國和其他西方國家的議會針對中國都提到了 "種族滅絕"。但北京以打擊恐怖主義為由拒絕這些指責。

據國際特赦組織稱，中國當局對中國境外的維吾爾人施加越來越大的壓力，在某些情況下，還強行遣返了他們。