上海百年來最熱五月天 體感溫度飆上40度

上海/氣候/酷暑/生態

上海市氣象局周一(5月29日）表示，上海周一測得100年來5月最高氣溫紀錄攝氏36.7度，比之前測得的最高紀錄整整高了一度。應用軟體上顯示，體感溫度飆上40度。上海中心氣象台發布今年首個高溫黃色預警信號。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，上海氣象局在官方微博發文說："13時09分，徐家匯彙站最高氣溫衝上攝氏36.1度，打破100年來5月最高氣溫紀錄。"

上海氣象局之後又在微博更新表示，徐家彙站午後最高氣溫高達攝氏36.7度。較其之前在1876年、1903年、1915年和2018年4次創紀錄的的高溫35.7度，整整高了1度。

科學家表示，全球暖化加劇惡劣天氣，許多國家經歷致命的熱浪，東南亞和南亞近幾周氣溫創下新高。法新社援引世界天氣歸因組織(WWA)今年5月發布額的一項對此次熱浪歸因分析顯示，氣候變化使本次熱浪發生的可能性增加了30倍。

上海市民在午後艷陽下汗流浹背，部分應用軟體顯示"體感"溫度超過40度。

法新社援引微博上有人說："我熱得幾乎快中暑。真是熱到爆。"

一位吳先生告訴法新社："這是環境問題，世界變得越來越熱。我覺得夏天逐年變熱。我比以前更早打開空調。"

其他亞洲國家今年已經經歷了致命的酷暑天氣。

4月中旬，印度部分地區氣溫升至44攝氏度，孟買附近一天內至少有11人死於酷暑。 孟加拉國首都達卡經歷了60年來最熱的一天。

根據"世界天氣歸因組織"(WWA） 的數據，泰國西部的來興省達到創紀錄的45.4°C，老撾的賽亞布力省(Sainyabuli）氣溫達到 42.9°C，創該國歷史新高。

今年5月中旬，聯合國警告，在溫室氣體和厄爾尼諾天氣現象的共同影響下，幾乎可以確定2023年到2027間，將會是地球有記錄以來最熱的時期。

世界氣象組織也警告說，預計全球氣溫將很快超過巴黎氣候協定中設定的目標。2015年《巴黎協定》旨在大幅減少全球溫室氣體排放，將本世紀全球氣溫升幅限制在2℃以內，同時尋求將氣溫升幅進一步限制在1.5℃以內的措施。

世界氣象組織估計，2023年至2027年間，全球近地表年平均溫度有66%的可能性在至少一年中高於工業化前水平1.5°C以上。有98%的可能性，在未來五年中至少有一年，以及整個五年，將是有記錄以來最熱的年份。