俄羅斯對基輔再次發動猛烈空襲 丹麥增加24億歐元對烏援助

烏克蘭/俄羅斯/空襲/丹麥/援助

在俄羅斯發射數十枚導彈及無人機夜襲基輔之後，俄羅斯周一(5月29日）對烏克蘭首都基輔發動本月第16次空襲；烏克蘭議會周一通過制裁伊朗的方案，指責伊朗在烏俄衝突中，向莫斯科提供武器。丹麥首相表示，今年對烏克蘭的資金援助將增加24億歐元。

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基輔在連續兩晚被無人機攻擊後，當地周一再遭受導彈襲擊。市內爆炸聲四起，引起市民恐慌。據烏克蘭官員稱，所有導彈都被攔截擊落，沒有人員傷亡報告。不過，被攔截的導彈碎片部分落在市中心的住宅區，市長呼籲民眾到安全地方躲避。

烏克蘭軍方證實，擊退了俄羅斯對該國多個地區的襲擊，襲擊中使用了遠程巡航導彈和數十架無人機，並表示俄羅斯的襲擊目標是軍事設施和重要基礎設施。

另外，烏克蘭公開承認該國西部一處軍事基地在夜間遭到襲擊。

在外交方面，烏克蘭議會周一通過制裁伊朗的方案，指責伊朗在烏俄衝突中，向莫斯科提供武器。烏克蘭新聞網引述一名國會議員報道，烏克蘭作出制裁決定的原因，包括伊朗向俄羅斯提供用於攻擊烏克蘭的無人機及其他裝備。

另據法新社消息，丹麥首相弗雷德里克森周一宣布，丹麥將通過一項主要用於採購軍事裝備的基金向烏克蘭追加近24億歐元援助。弗雷德里克森接受媒體採訪時表示，“烏克蘭戰爭正處於非常關鍵的階段，戰場形勢嚴峻，因此烏克蘭需要一切可能的支持”。

俄羅斯內務部宣布，通緝美國國會參議員格雷厄姆，指控對方早前與烏克蘭總統澤連斯基會面時，發表仇視俄羅斯的言論。路透社報導，烏克蘭總統辦公室周一發布了一段格雷厄姆與烏克蘭總統澤連斯基26日會面的經剪輯影片。在影片中，格雷厄姆說："俄羅斯人正在死去。"接着表示美國提供的援助是"我們花過最值得的錢"。

在俄羅斯指責這些言論是讚揚花錢殺害俄羅斯人後，烏克蘭當局公開了完整的會面影片，證實兩句話間沒有關聯。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）表示，將對格雷厄姆的發言進行犯罪調查，但沒有說明他涉及的罪行。

對於俄羅斯批評他支持烏克蘭的言論，格雷厄姆提出反駁，表示他只是讚揚烏克蘭人在美國提供的援助下抵抗俄羅斯入侵的精神。

南卡羅來納州共和黨議員格雷厄姆以在外交政策上採取鷹派立場聞名，他一直堅定主張在烏克蘭對抗俄羅斯之戰中增加對烏軍事援助。