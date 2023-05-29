「神16」明早升空 中國冀七年內圓登月夢 港澳十餘名專家首次入選專家複選接棒

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肩負中國太空站應用階段首個載人飛行任務的神舟十六號，將於明(29日)早9時31分升空，而中國人首次登陸月球的夢想，中國載人航天工程辦公室計畫在2030年前實現。而為了太空事業的持續發展，中國第四批預備航天員選拔工作已接近尾聲，而首次得以派員參與的香港和澳門，亦有十餘名載荷專家通過複選，佔總入選人數約一成。若他們成功獲得定選，最快可望在三年後正式進入太空。

預備發射的神舟16號和首次出現的混合宇航員, 從上至下為景海鵬. 朱楊柱及桂海潮 2023年5月29日

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林西強今早在記者會上公布，神舟十六號(「神16」)的三名太空人分別是擔任指令長的景海鵬丶航天飛行工程師朱楊柱和來自北京航空航天大學的載荷專家桂海潮。這是中國第三批航天員首次執行飛行任務，卻是航天飛行工程師和載荷專家的「首秀」，更是現年57歲的景海鵬的第四次飛行任務。

他續稱，「神16」與天和艙對接後，將組成三船三艙組合體，並會在10月時迎來神舟十七號並與之對接，之後於11月返回東風著陸場。

根據中央電視台日前報道，「神16」進行了兩大升級，一是使用中國國產元器件代替進口元器件，這將提升飛船自主可控能力；二是改進返回艙內傳統的蘇聯式儀器面板布局，引入科技與人性化讓航天員操作起來更直覺丶方便丶快捷。

在被問及中國的登月發展時，林西強透露，計畫在2030年前實現中國人首次登陸月球，中國載人航天工程辦公室已全面開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征十號）丶新一代載人飛船丶月面着陸器丶登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。

另外，中國去年10月開始第四批預備航天員的選拔工作，而港澳地區首次獲得參與選拔的機會，但只限參與載荷專家的工作。林西強表示，是次計畫選拔12至14名預備航天員，3月時已完成初選，選出一百多人進入複選，當中十餘人來自香港和澳門，預料年底前完成所有的選核工作。如果有港澳人士最後通過複選和最段的定選，可於明年初進入訓練中心，經過約兩年半訓練，再通過考核並符合基本條件，可以參與飛行任務，但具體執行飛行任務的時機仍要根據總規畫丶要求及空間項目的統籌來決定。

公開資料顯示，這批預備航天員中，包括7至8名航天駕駛員丶5至6名航天飛行工程師和 2名左右的載荷專家。根據中國去年宣布，參加選拔者除了要有博士學位等專業要求外，該人及其「家庭主要成員」均要愛國和擁護「一國兩制」，但不須是中共黨員。