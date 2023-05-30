俄羅斯稱別爾哥羅德州遭到烏軍炮擊1人死亡 美國稱不支持在俄境內發動攻擊

烏克蘭/俄羅斯/莫斯科/軍事/美國

俄羅斯周二(5月30日宣稱，邊境地區別爾哥羅德居民臨時安置點遭到烏軍炮擊，造成1人死亡兩人受傷。俄羅斯並指烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊；與此同時，烏克蘭首都基輔在24小時第三次遭到攻擊，造成至少4人死亡。美國稱不支持在俄羅斯境內發動攻擊。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫周二在Telegram電報群上稱，“烏克蘭武裝部隊向老幼收容中心發起炮擊，一名保安被打死，兩人受傷”。

此前，俄羅斯指烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊，俄羅斯總統普京指責這是"烏克蘭試圖恐嚇和挑釁俄羅斯的恐怖主義行為"，普京並強調，俄羅斯將採取措施回應，並找出事件責任人。

法新社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，莫斯科周二上午成為一場"罕見無人機攻擊的目標"，多棟建築遭到"輕度"破壞。俄羅斯國防部宣稱，來襲的8架無人機都被摧毀。

烏克蘭總統顧問波多利亞克則否認烏克蘭與無人機攻擊有直接關係，但他表示"樂見事態發展"，他並預計類似事件還會增加。

與此同時，烏克蘭首都基輔在24小時第三次遭到攻擊，造成至少4人死亡、30多人受傷。烏克蘭官員表示，烏克蘭防空系統擊落20多架無人機。這是本月以來俄羅斯第17次對基輔發動的攻擊。

歐盟外交事務發言人指俄羅斯襲擊烏克蘭，對此予以譴責。歐盟發言人表示，這再次表明俄羅斯繼續以令人髮指及野蠻的方式，無差別對烏克蘭平民採取威嚇手段，也反映俄羅斯總統普京對停戰並不認真，只想繼續針對烏克蘭人，升級衝突。

另據法新社報道，美國國務院周二表示，美國不支持針對俄羅斯本土發動的軍事攻擊。正在瑞典訪問的美國國務卿布林肯的發言人表示，“總的來說，我們不支持在俄羅斯境內發動襲擊。美國專註於向烏克蘭提供必要的裝備和訓練，以支持其奪回主權領土。”

發言人表示，美國仍在分析對莫斯科及其地區的襲擊。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科住宅建築首次遭到襲擊。

但美國國務院發言人同時表示，周二俄羅斯對基輔再次發動空襲，這是5月以來第17次空襲行動。他表示，“俄羅斯對烏克蘭發動了一場無端的戰爭。俄羅斯可以通過從烏克蘭撤軍來結束這場戰爭，而不是每天對烏克蘭的城市和人民發動野蠻的襲擊"。