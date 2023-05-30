六四前：港官認有「特別日子」 末代港督稱中共難抹人民在天安門爭取自由的歷史

香港/六四

距離「六四事件」34周年悼念日尚有五天，過往未曾出現敏感日子的香港，今年出現轉變。保安局長鄧炳強明言，「未來幾日將會是一個非常特別的日子」，預料很多人會藉此進行危害國家安全的行為，包括企圖顛覆國家政權，揚言會採取果斷行動。與此同時，港英年代最後一任港督彭定康發言，指即使要在警察監視中私下進行悼念，人們亦會銘記在天安門廣場為爭取自由而犧牲的人，這將令中國共產黨難以抹去這段歷史。

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今年是疫情消退後首個「六四」紀念日，但過往每年在維園舉行的悼念晚會將不能「復常」，因為即使沒有了過去三年以限制人群聚集的社區隔離令為拒絕集會理由後，維園亦已被中國多個省的在港社團總會租用作「家鄉市集嘉年華」，以慶祝個余月之後的香港「7.1」回歸26周年紀念。至於活動為何由過去兩年於年底舉行，改為今年在6月3日至5日舉行，香港廣東社團總會執行主席鄧清河昨(29日)在1記者會上以湊巧為由作解釋。

另外，警方亦未接獲擬於6月4日舉行的公眾活動申請，即使有不止一位泛民主派前區議員曾接獲自稱是警察的人士致電查問他們會否在「六四」有行動，當中，前西貢區議員陳嘉琳選擇在社交媒體公開事件。陳上周在臉書表示，剛剛有自稱「我系警察，東九龍xxxxxx」的人找她，問她會否申請在「六四」搞公眾活動；陳續稱，事件提醒她「64不遠矣」，「感謝政權每年咁大力提醒大家唔好忘記！」她最後表明，今年會像去年一樣，繼續派髮蠟燭。

特首：違法會果斷執法

而在臨近「六四」紀念日之時，保安局長鄧炳強昨日傍晚出席活動後主動向傳媒表示，「嚟緊幾日將會系一個好特別嘅日子」，很多人會利用這個「 特別的日子」進行危害國家安全的行為，包括宣揚港獨或企圖顛覆國家政權，若此，當局會果斷執法：「將你拘捕，有證據就會告你，你系唔會有僥倖。」但他沒有正面回應會否強烈不建議市民當日穿黑衣或攜帶燭光到維園的提問，只是說，是否違法須考慮動機和行為等多項因素。

行政長官李家超今早亦沒有正面回應市民能否自發悼念「六四」或到維園燃點蠟燭，只是重申，任何公眾活動及個人行為都要符合香港法律，港府會依法處理，聲言每個人都要為其個人行為負責，如警方發現有人的行為不符合法律，會果斷執法。

不少了解香港情況的海外人士亦明白難以在港舉行公開悼念「六四」活動，但港英年代最後一任港督彭定康在海外港人組織「蘇格蘭香港人」前（28日）天發布的六四短片中表示，雖然香港有些教會或其他人不敢悼念天安門事件，但境外人士仍然記得當年六四發生的事情，期望即使需要在警察監視中私下進行悼念，仍會牢記那些為自由而犧牲性命的青年男女。這些人被銘記，因為中共不能輕易地以其自以為是的方法抹去這段中國以至世界的歷史。他續稱：「故此，當你仍在回憶時，所有人也會回憶起來。」

彭定康又說，八九民運抗爭者懷有與港人一樣，為自由公義挺身而出的核心價值。6月對他而言十分重要，其中一個原因是港人在6月期間為天安門廣場被殺的死難者舉行悼念丶禱告及崇拜，他為此滿懷欣慰。

「六四事件」是指1989年6月4日發生在天安門廣場和北京的血腥鎮壓民主抗爭行動，主要由解放軍組成的戒嚴部隊荷槍實彈清理在廣場示威的民眾，沿途造成民眾傷亡，但人數莫衷一是，死亡人數由200人到六千人不等，而受傷人數則介乎七千到一萬人左右。中共稱之為春夏之間的政治風波，每年「六四」前一段日子視為敏感日子，當地不少異議份子會在紀念日前「被旅遊」或被監視，過上一段「失聯」的日子。