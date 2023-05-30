布林肯：瑞典加入北約“時機已到”

美國/瑞典/北約

美國國務卿布林肯周二(5月30日）訪問北歐國家瑞典，由於土耳其及匈牙利一直阻止瑞典加入北約，布林肯再次呼籲儘快批准瑞典加入北約。布林肯說：瑞典加入北約“時機已到”。布林肯將在瑞典出席"歐盟-美國貿易和技術委員會第四屆會議"，美歐將承諾在應對中國非市場行為關切上採取聯合行動。

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法新社消息，剛剛再次當選土耳其總統的埃爾多安被視為瑞典加入北約的主要障礙。美國國務卿布林肯周二訪問瑞典，再次呼籲儘快批准瑞典加入北約。

布林肯在瑞典北部呂勒奧與瑞典首相剋里斯特松聯合舉行的新聞發布會上表示：“我們呼籲土耳其和匈牙利儘快批准瑞典(加入北約）的成員資格。沒有理由再拖延時間。”布林肯說，瑞典已採取措施解決土耳其表達的安全關切，並一次又一次證明瑞典對北約的承諾。

布林肯進一步指出，美國希望7月11日到12日在維爾紐斯舉行的北約峰會上完成批准程序。布林肯堅稱：“我們對此毫不懷疑，我們希望也必須如此。”

北約秘書長斯托爾滕貝格也表示，完全相信瑞典將成為北約的正式成員，他將與再次當選土耳其總統的埃爾多安保持密切聯繫，以協助有關進程能儘快推進。斯托爾滕貝格周二表示，他認為瑞典在維爾紐斯峰會上“絕對有可能”加入北約。

另據據路透社報道，美國國務卿布林肯、歐盟委員會副主席瑪格麗特·韋斯特格（Margrethe Vestager）和其他高級官員將於5月30至31日在瑞典的呂勒奧舉行歐盟-美國貿易和技術委員會第四屆會議。

路透社援引美國和歐盟一份聲明的草稿顯示，雙方將在這次會議上承諾在應對中國非市場行為關切上採取聯合行動，協調相互間對半導體和其他產品的出口管制。

這份聲明的草稿說，雙方將處理非市場行為和經濟脅迫，並力爭召開定期會談，商討阻止歐美公司支撐戰略對手技術的外向投資。

這份聲明還說，雙方還將協調它們對敏感產品的出口管制，包括可用於軍事的產品。