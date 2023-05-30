「神16」順利升空 總指揮稱習以為常 香港特首感興奮

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肩負中國太空站應用發展階段首個載人飛行任務的神舟十六號(「神16」)，今(29日)早順利升空，航天員自報「感覺良好」。其間，發射中心只響起一次短暫的鼓掌聲，與早期的興奮和緊張大不相同，載人航天工程火箭總指揮荊木春在「神16」成功發射後表示，這代表大家已對順利升空習以為常，亦反映中國的相關技術已有了質的跨越。

神舟16號順利發射, 三名航天員(小圖左)在艙內翻閱文年, 預備五個月後返航的神舟15號乘組在天和艙內觀看及等待 2023年5月30日

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香港特首李家超今早出席會議前表示，熱烈祝賀「神16」順利發射，對此感到興奮和驕傲，亦為中國載人航天事業不斷取得進展和成功感到自豪丶光榮。他對有十餘名香港和澳門專家通過第四批預備航天員選拔的初選感到振奮，透露香港候選人將於下月前往北京進行複選，期望當中有人能實現航天夢，為國家貢獻，為港爭光。

「神16」的升空，由今早6時許丶三名航天員景海鵬丶朱楊柱丶桂海潮的出征儀式開始，他們在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場領命出征後，便登上專車前往中心的發射場，到埗後即進入神舟飛船的返回艙。

到了早上9時31分，搭載「神16」載人飛船的長征二號F遙十六運載火箭在發射中心升空，地面人員報告各項情況正常，其後，火箭的逃逸塔丶助推器丶整離罩先後分離，太陽帆板順利展開。在火箭升空10分左右，船箭在飛出大氣層之後成功分離，發射中心響起短暫而響亮的掌聲，寓意發射成功；到了火箭發射約15分鍾後，在航天員輪流報告情況正常或感覺良好後，發射中心主任鄒利鵬宣布，已經把神舟十六號準確送入預定軌道，發射任務圓滿成功。

民眾為神16順利升空(見藍圈)興奮, 首次升空的桂海潮(紅圈)亦對太空充滿好奇, 側首外望 2023年5月30日 © 央視直播截圖

直播畫面所見，首度上太空的載荷專家桂海潮面上的笑容最為明顯，在船箭分離後，曾側頭望向相信是可以瞭望太空的方向；而已是第四次上太空的破紀錄航天員兼指令長景海鵬，則與航天飛行工程師朱楊柱和桂海潮握手。

而在「神16」預備升空時，已進駐太空站半年的神舟十五號航天員乘組，則在準備迎接即將到來的「神16」航天員乘組，其間還不忘拍照留念。

中國媒體年初引述中國載人航天工程辦公室消息指出，隨着中國空間站去年底全面建成，今後每年將發射兩艘載人飛船和一至兩艘貨運飛船，今年除於5月發射天舟六號貨運飛船和神舟十六號載人飛船外，10月時將發射神舟十七號載人飛船，以便接替「神16」乘組，而「神16」乘組將於11月返回中國發射場。