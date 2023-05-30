路透社：馬斯克私人飛機已抵達中國

馬斯克/中國

路透社引述目擊者報道，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）使用的一架私人飛機已經抵達北京。

廣告 繼續瀏覽後續

目擊者表示，今天在北京首都國際機場見到一架機身上與馬斯克私人飛機有相同註冊編號的飛機。

消息人士先前透露，馬斯克預計將與數名中國高階官員會面，並參觀特斯拉在上海的工廠。這是馬斯克三年以來首次訪問中國。

針對馬斯克是否已經抵達中國，特斯拉並未立即回覆置評請求。中國官媒周二下午尚未報導馬斯克抵達新聞。中國外交部曾在一份聲明中說，政府歡迎埃隆-馬斯克和其他商業領袖來促進 "互利合作"。

3月，路透社報道說，埃隆-馬斯克正在準備一次中國之行，並希望與中國總理李強會面。中國是特斯拉在全球第2大市場，僅次於美國。而上海廠則是特斯拉在全球最大的製造中心。

路透社報道，馬斯克此行正值特斯拉麵臨來自中國製造的電動汽車的競爭加劇，以及圍繞着馬斯克在2020年初訪問的上海工業園區的擴建計畫的不確定性之際。

特斯拉將上海工廠的年產量提高45萬輛的計畫進展將受到觀察家們的密切關注。4月，特斯拉宣布正在附近建設另一家工廠，以生產功能強大的Megapack電池。

另一個懸而未決的問題是，中國當局是否會授權分銷特斯拉的高級駕駛輔助功能，這些功能作為 "完全自動駕駛 "軟件的一部分在其他市場上銷售，每輛車售價15,000美元。