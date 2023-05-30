雲南納古清真寺爆發警民衝突，警方呼籲涉案者6月6日前自首

中國/ 宗教

5月30日星期二法新社北京站消息，多名證人向法新社確認，稱雲南通海縣納古回族自治鄉納家營一座清真寺的部分拆除計畫引發衝突後，數百名警察被部署到相關地點，多人被捕。

© 該照片2008年上傳至納家營清真寺網站http://njy.cn，拍攝者身份不詳

納家營清真寺，該照片2008年上傳至納家營清真寺網站http://njy.cn，拍攝者身份不詳。

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納古有着數量眾多的回族居民。當地一名要求保持匿名的男性居民對法新社表示，納古近期正加速推進一項計畫，根據該計畫，納家營清真寺的四個尖塔和穹頂應予以拆除。

法新社引述在社交網絡上流傳的視頻，以及一名匿名男性證人的敘述，稱剛剛過去的周六（5月27日），該清真寺門前聚集了一些民眾，他們朝着警察投擲物品，而對面數十名警察配備着棍棒和警盾，將這些民眾往後推。

另一名要求匿名的當地女性居民也對法新社表示：“他們想要拆除（清真寺），所以人們過去阻止他們”，“這座清真寺對我們穆斯林來說，就是我們的家，我們不會就這樣眼睜睜看着他們拆除清真寺”。

根據兩名居民的消息，衝突爆發之後，警察已經“開始大範圍逮捕，到了本周一，鎮里仍然部署着數百名維持秩序者”，“清真寺附近的居民自從上周六就出現了網絡中斷的問題”。

法新社表示，根據通海縣官方5月28日周日發布的一份通告，“公安機關已對這起嚴重妨害社會管理秩序的案件依法立案偵查…該案件造成惡劣的社會影響”，同時“敦促涉案者在6月6日之前自首，爭取從輕發落”，“拒不投案自首的，將會從嚴懲處”。

本周二，法新社與通海縣一名負責宣傳事務的負責人取得了聯繫，這名負責人對法新社否認當地曾經斷網，但對法新社提出的其他問題未予以回應。