首先消除危險性高的塑料產品

巴黎/控制塑料污染

175個國家的代表從5月29日開始在巴黎聯合國教科文總部進行為期一周的約束垃圾污染法律條約談判，旨在進行推動在2024年全球減少塑料垃，達成一項涵蓋生成塑料整個過程的具有約束性的歷史協議，環保人士呼籲結束使用最危險的塑料產品最為重要，請看France 24報道。

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世界自然基金會是全球最大的致力於環境保護和可持續發展的非政府組織之一，其法國部宣傳負責人皮埃爾·卡內表示，塑料的問題在於不僅被用於許多不同的領域，從一次性塑料、棉簽、杯子等到工業用量，無論是農業還是用漁網捕魚，最重要的的頭號問題是我們消耗了太多的塑料。

這位世界自然基金會負責人指出本次談判和這項新的國際條約如何禁止所有毒的高危險塑料，微塑料和聚合物塑料等。

環保人士呼籲首先必須用再利用和回收來取代這種一次性塑料，這是一個整體循環，組織塑料循環經濟至關重要。

其次要減少塑料的生產，也是減少污染的關鍵環節，因為塑料回收成本是生產成本的十倍 。

最後各國都要行動起來，減少塑料的行動將不僅在法國和歐洲，在世界範圍內無論是在美國還是中國等主要經濟體都要為此而努力，並在這些談判中支持禁止一次性塑料和進行塑料循環利用。