馬斯克北京會晤秦剛 希望拓展特斯拉在中國業務

美國/馬斯克/中國/特斯拉

特斯拉執行長馬斯克周二(5月30日）在北京會見中國外交部長秦剛，法新社援引中國外交部新聞稿稱，馬斯克在會晤中表達了希望在中國開展業務的願望。法新社說，馬斯克與北京之間的關係曾在華盛頓引起質疑。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社援引中國外交部新聞稿稱，秦剛向馬斯克表示，中國將致力為包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境；馬斯克表示，希望特斯拉繼續在中國拓展業務。

這是馬斯克自新冠疫情爆發以來首次訪問中國。

中國外交部發言人毛寧周二表示，歡迎包括馬斯克在內的各國工商界人士訪華，"更好地了解中國，推進互利合作"。

今年4月，特斯拉宣布將在上海新建電池工廠，生產超大型商用儲能電池。這將是特斯拉在上海的第二座工廠，也是該公司在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。據新華社報道，該工廠的初始產能為每年10,000 塊Megapack電池，預計“2024 年第二季度”開始生產。

法新社稱，馬斯克這位美國億萬富翁與北京之間的關係在華盛頓引起質疑。 美國總統拜登去年11月曾表示，特斯拉老闆與"外國"的關係值得"考察"。

投資公司"美國統一證券公司"( Wedbush Securities） 的分析師在一份報告中說，“特斯拉仍然在積極拓展其在中國的業務，(對於中國來說）“這仍然是一隻能下金蛋的雞”。

根據中國汽車工業聯合會 (CPCA) 的數據，電動汽車和混合動力汽車的銷量在2022年翻了一番，占汽車銷量的四分之一以上，這一銷售結果前所未見。而中國政府對電動汽車的支持加上消費者日益增長的興趣使中國公司完全能夠主導其國內市場，這也是世界上最大的汽車市場。

雖然特斯拉仍然是全球第一大電動汽車銷售商，但近年來中國電動車品牌的知名度不斷飆升。例如中國汽車製造商比亞迪就是中國電動車市場最知名的品牌之一，3 月底宣布其2022年凈利潤增長了五倍。

儘管特斯拉銷量大幅增長，但由於價格下跌，其第一季度的凈利潤則大幅下降。

法新社稱，法國周二在北部的比利-伯克洛開設了第一家生產電動汽車電池的工廠，被視為朝着趕超中國電動車製造再工業化重要轉折邁出的關鍵一步。