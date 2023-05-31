中美南海軍機事件：布林肯呼籲北京加強與華盛頓溝通

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針對中國軍機上周在南海上空攔截美國偵察機，美國國務卿布林肯周三(5月31日）呼籲北京加強與華盛頓的溝通；布林肯並將此事件歸咎於中方飛行員。布林肯並對美中防長未能會晤表示遺憾。

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法新社報道，美國軍方指責中國戰機飛行員上周在南海上空以"不專業"方式飛行，挑釁美國偵察機；但北京則反制美方挑釁。

正在瑞典訪問的布林肯周三向媒體表示，美方飛機"是在國際空域飛行，進行例行任務"。他並表示："最近幾個月發生連串此類行動，不只針對我們，還有其他國家。"

據公開的視頻圖像顯示，一架戰鬥機從一架美國飛機前掠過，可以看到戰機飛過引起的氣旋造成美國飛機劇烈晃動。

布林肯說，“中國飛行員非常非常接近美國的飛機，這是一個危險的動作”；而中方則指是美軍1架RC-135偵察機蓄意闖入中方訓練區域實施偵察干擾。

布林肯並進一步表示："我想這正好凸顯出為何我們有正常和暢通的溝通渠道至為重要，這也包括兩國國防部長間的溝通渠道。"

美國國防部周一表示，中國國防部長李尚福已拒絕在本周出席新加坡的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）時，與美國國防部長奧斯汀會談。布林肯表示，北京拒絕此次會面"令人遺憾"。

布林肯說："最危險的事莫過於不進行溝通，並因而造成誤會或溝通不足。"他說："我們已一再表示，儘管我們和中國存在激烈競爭，我們也希望確保不會轉變成為衝突，而要達成這點，最重要的起點就是有正常的溝通管道。"

布林肯原本預定2月前往北京訪問，但因美國發現本土上空出現中國偵察氣球而取消行程。