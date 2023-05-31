台灣與歐盟舉行產業對話會議 望合作6G技術邁向數位轉型

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台灣與歐盟雙邊貿易及投資近年顯著增長，台灣經濟部長王美花周三和歐盟增長總署副總署長麥夫（Maive Rute）共同主持第9屆台歐盟產業對話會議。台灣經濟部表示，台灣將開發與歐盟在6G技術的合作機會，達成數位與綠色轉型。

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中央社消息，台灣經濟部貿易局透過新聞稿表示，雙方在台灣-歐盟產業對話會議上，就產業政策、台灣歐盟中小企業及產業聚落合作、機器人法規、研發合作及產業技能等議題深入交流。王美花表示，感謝麥夫親自率團訪台，並強調理念相近國家合作，維持台海和平就是維繫全球的繁榮。

歐盟訪團成員除歐盟執委會官員外，也包括來自歐盟成員國涵蓋ICT、半導體、數位產業及機器人等11個產業代表，來台出席歐盟創新周（European Innovation Week, EIW）活動。

在產業對話會議上，歐方分享歐盟凈零產業法及關鍵原物料法等近期重要產業政策發展；台灣方面，則向歐方說明積極強化能源安全、提升供應鏈韌性的政策方向。

台灣經濟部指出，由於歐方去年12月就新機械法規達成政治協議，經濟部也邀請歐盟官員與台灣業者舉辦座談會，以協助台灣企業掌握法案規定，並透過機器人工作小組會議，就歐盟機械新法與未來AI法案介接進行交流。

王美花表示，歐盟經驗將可做為台灣未來研擬相關規範的重要參考，將與歐方持續交流，並促進雙方合作。

經濟部進一步表示，台灣是歐盟"展望歐洲（Horizon Europe）"科研計畫的長期合作夥伴，雙方過去在5G的領域就曾經建立合作框架。未來，台灣也將開發與歐盟在先進6G技術上合作的機會，共同達成數位與綠色轉型。

經濟部表示，歐盟為台灣第4大貿易夥伴，2022年雙邊貿易總額超過750億美元，年增9.46%；在投資方面，歐盟是台灣最大外資來源，自1952年至2022年，歐盟對台投資金額共549億美元，其中2018年至2022年投資金額占歷年累積投資總額的35.4%。