習近平籲堅持極限思維 預告要經歷驚濤駭浪 反映權力受巨大挑戰丶感不安

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身兼中國黨國領導人的習近平，昨（30日）午在新一屆中央國家安全委員會首次會議上指出，現時國家安全問題的複雜和艱巨程度明顯加大，強調「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，突出「實戰實用」和國安黨委全國覆蓋，但又要維護「開放安全」。時事評論員林和立表示，習近平放狠話反映中共及他個人的權力受到巨大壓力，但這只會令經濟更難恢後，擔心內外交困的局面更難紓緩。

習近平發狠話, 惹來網民熱議, 不知港股31日半日大跌有多少與此有關 2023年5月31日

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根據新華社報道，出席第二十屆首次國安委會議的，還有國務院總理李強丶全國人大委員長趙樂際及中央辦公廳主任蔡奇等三名政治局常委，他們均兼任國安委副主席。人數較之前的多了一位，就是中辦主任。

報道指出，身兼中共總書記丶中國國家主席丶中央軍委主席及國安委主席的習近平主持了會議，聲言要「深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢」，國安委會堅持發揚鬥爭精神和推動國家安全領導體制和完善法治丶戰略及政策體系，令「地方黨委國家安全系統全國基本覆蓋」，加強捍衛。

會議強調，當前所面臨的國家安全問題的複雜和艱巨程度明顯加大，國安戰線須有自信。「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」要加快推進國家安全體系和能力現代化，「突出實戰實用」鮮明導向，推動各方面建設有機銜接丶聯動集成。

會議要求大家塑造「於我有利的外部安全環境」，更好維護「開放安全」，推動發展和安全深度融合。為此，須「 實時監測丶及時預警，打好組合拳。」另外，亦要提升網絡數據人工智能安全治理水平和國安教育等。

會議亦通過了《加快建設國家安全風險監測預警體系的意見》丶《關於全面加強國家安全教育的意見》等文件，但報道未有披露文件內容。

習狠話惹猜疑 港股半日跌逾 2%

對於習近平的強硬言論，中國網民議論紛紛，有人質疑這是否動員令，亦有人質疑言論會嚇怕投資者。在香港，親建制的《經濟日報》今早在網上的即時評析中表示，會議「用字鏗鏘有力，不得不重視起來」，又指極限思維是要先預想最壞和最極限的情況，並計算能否在極端丶極限情況出現時「頂得住」。評析最後以「題外話」作結，指投資股票並非生存必需品，如在「驚濤駭浪」的股市中累了，「不如休息一更」。

未知是受言論抑或中國宏觀經濟表現不及預期影響，香港股市亦受拖累，兩大指數半日均跌逾2%。恆生指數今早開市便低開180點，其後跌幅擴大，中午收市報18178點，跌417點，跌幅達2.5%；國企指數中午收市報 6135點，跌147點，跌幅達2.3%。

時事評論員林和立接受本台訪問時指出，中共正處於內外交困之局，外有美國的反華圍堵，以及與俄羅斯的矛盾擴大；內有經濟不穩，中國宏觀數據不似預期，接着還要面對新一輪的大學生畢業潮，習近平的言論明顯反映中共及其個人的權力正受到巨大挑戰，需以狠話和加強新聞封鎖來應對。

他又說，正面來看，習近平的講話是承認內外交困，沒有低估危險性，但其言行卻承襲了「二十大」報告所標榜的政治安全高於經濟增長，以致政策互相矛盾，例如習一方面呼籲外資迴流，但另一方面又讓國家安全部部長陳一新負責防止外資滲透，毋須安撫打擊外國企業與在華國際諮詢公司，美媒《華爾街日報》形容，這外企不寒而慄。

他又舉例說，即使以昨日會議的言論所揭示的緊張和受威嚇氣氛，亦只會嚇跑投資者；更遑論一方面派商務部長赴美與對口官員開會，以及就美國國務卿布林肯訪華展開商討，但另一方面又拒絕兩國國防部長藉在新加坡舉行的香格里拉對話會期間會晤。

林和立直言，在黨和習個人政治安全凌駕經濟指標的情況下，中國前景堪憂，亦證明習的「一人管治模式」行不通。