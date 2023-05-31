開放台灣民眾團游大陸 台要求談判國台辦指不需要

中國/台灣/旅遊

中國大陸日前恢復開放台灣民眾可以採用旅遊團的方式前往大陸旅遊，但台灣方面一直到現在還沒有鬆口同意，仍然沒有開放台灣旅行社可以開辦前往大陸的旅行團業務。也就是說，疫情雖然早已解禁，世界各地旅遊欣欣向榮，但當初因為疫情而暫時禁止的兩岸旅遊，一切仍在原點。

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台灣陸委會的堅持是，重新開放之前，兩岸必須先溝通談判，並呼籲對岸，應該也要開放大陸民眾也可以到台灣旅遊，於是雙方陷入膠着。

國台辦今天正式回應指出，台灣民眾前往大陸團體游，在30年前已經逐漸成為常態，不需要兩岸協商。

發言人朱鳳蓮指出，大陸有關部門5月19日宣布恢復台灣居民前往大陸的團隊旅遊業務後，民進黨當局公開表示，不會解除台灣旅遊團到大陸旅遊的禁令，引發島內各界不滿。兩相對比，誰在為台灣同胞和旅遊業者着想，誰站在他們利益的對立面，答案一目瞭然。

朱鳳蓮說，陸委會聲稱所謂需要旅遊「小兩會」協商，是完全站不住腳的。她說，台灣民眾赴陸團游，早在30年前就逐漸形成常態，根本不需要兩岸協商，她進一步說，台灣方面明令禁止台灣民眾到大陸團隊游，是30多年來從來沒有過的。

陸委會19日的新聞稿指出，兩岸觀光由於新冠疫情及大陸基於特定因素考慮等因素，已暫停三年多，重新恢復之前，必須雙方經由既有機制進行溝通、作好安排，以達到雙方恢復兩岸旅遊交流美意。

另外，台灣總統選舉民進黨被提名人賴清德28日受邀出席座談時，有學生問到「最想跟哪位國家元首共進晚餐」，賴清德回答是習近平。他說，如果有機會與對方共進晚餐，會勸「放輕鬆一點」、「不用壓力這麼大」，因為人民的福祉是最重要的「和平，對大家都有好處」。

對此，國台辦今天反問，一個標榜自己是務實台獨工作者的人，說出這種話不是很奇怪嗎？

朱鳳蓮批評賴清德，台獨本性不改，只靠變換說辭，想給自己披上種種善意的外衣，是欺騙不了世人的。她說，只有徹底的放棄台獨立場，才能夠維護台海地區的和平穩定，才能夠維護兩岸民眾的利益福祉，才能夠推動兩岸關係和平發展。