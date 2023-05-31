黎智英國安案審期倍增至83日　控方新增專家講制裁影響

香港/黎智英案

中美因《港區國安法》打擊香港人權而各自發起制裁行動，壹傳媒創辦人黎智英被控觸犯國安法的勾結外國勢力罪一案亦受「影響」。該案控方近期因增加兩名專家證人講述制裁的法律影響和社交媒體運作等因素，要求大幅增加審期，法庭結果把審期由原來的40天倍增至83天，並排期8月18日進行預審。

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黎智英一案昨(30日)於高等法院展開案件管理聆訊，作為控方的律政司副刑事檢控專員周天行表示，原訂的40日審期過於保守，預料需要約65日處理證供，屆時將傳召6名關鍵證人，各人證供約需5至10天，相信已超出40天審期；連同辯方要求傳召另外 18名證人，控方預料，單是舉證已需時 65 天。

處理此案的三名國安法指定法官之一的杜麗冰提及，控方最近新增兩名專家證供，供詞內容包括使用WhatsApp丶 Twitter等社交媒體，以及制裁的法律影響。

法官李運騰計算其他法庭程序後，排期審訊83天。連非辦公日在內，此案審訊將歷時約 4個月，屆時審訊將移師西九龍法院舉行。

辯方資深大律師彭耀鴻關注，控方最近在另一案件的審訊中途新增證據，儼如「搬龍門」，希望控方承諾不會在此案出現類似情況。但法官認為，控方難以作出這種承諾，因為刑事審訊或出現無法預料的事。

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」罪，原訂去年12 月開審，但香港特首李家超開審前夕突然提請人大釋法，以釐清海外律師參與國安案件審訊的資格，案件押後至今年9月25日開審。辯方早前申請永久終止聆訊，被三名國安法指定法官一致駁回。被控同罪的前《蘋果日報》社長張劍虹和副社長陳沛敏等人早前承認控罪，並會成為本案控方證人。

根據公訴書，還柙中的黎智英，現時尚涉及三案未進行審訊，分別是一項「串謀刊印煽動刊物」丶兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及一項「勾結外國勢力危害國安」罪，涉及不同人和時間段。