人權觀察譴責中國當局在天安門屠殺34年後禁止紀念活動

中國/六四

人權觀察在天安門六四慘案前夕發布聲明指出，在全球人民紀念1989年6月4日北京天安門廣場大屠殺的時候，中國當局正在加大努力消除對這一事件的記憶。

1989年6月4日，大屠殺後幾個小時，士兵們在天安門廣場打掃衛生。這張照片由參加大屠殺的一個團的士兵拍攝。

廣告 繼續瀏覽後續

位於紐約的國際人權組織人權觀察6月1日發聲明，譴責中國當局在天安門屠殺34年後繼續禁止紀念活動。該組織說，中國政府應該承認其對大規模殺害民主示威者的責任，並為受害者和家屬提供補償。

人權觀察高級中國問題研究員王亞秋說："中國政府繼續逃避對幾十年前的天安門大屠殺的責任，這使其對數百萬人的任意拘留、嚴厲的審查和監視以及在國際上破壞權利的努力更加膽大妄為。然而，中國和全球各地的人們繼續冒着安全和自由的風險，大聲疾呼並要求他們的權利。"

最近，在2022年底，中國各地成千上萬的人走上街頭，抗議政府嚴厲的冠狀病毒（Covid-19）措施和中國共產黨的威權統治。作為回應，政府突然取消了大部分的大流行病限制，但拘留了數十名抗議者。

人權觀察說，與往年一樣，在天安門事件周年紀念日之前的幾周，當局搶在紀念活動之前，限制活動人士和 "天安門母親"（1989年大屠殺受害者的親屬團體）成員的行動和通信。2023年5月27日，湖南省當局逮捕了活動人士陳思明，因為他拒絕刪除紀念天安門的微博。山東警方傳喚了活動人士齊崇懷，警告他不要參加紀念活動。

天安門母親組織發表公開聲明，再次呼籲對大屠殺的 "真相、賠償和責任"。

針對2022年的6.4紀念活動，杭州當局拘留了1989年民主運動的積極分子和參與者徐光，在他到當地警察局要求中國政府承認大屠殺後不久，他被拘留。4月，法院以 "尋釁滋事罪 "對他進行了審判。判決結果尚未公布。

2022年7月，當局拘留了徐的朋友，55歲的陳子良，他是被禁止的民主黨成員，與徐的調查有關。12月，陳子良在被拘留前患了中風，在被剝奪了適當的醫療護理後，在拘留期間死亡。當局警告陳的家人不要公開談論他的死亡。在廣東，活動人士葉洪文在2022年將自己在公共廣場上紀念天安門的照片發布在推特上後不久，當局就將他強行失蹤。他後來被釋放。

3月，因揭露中國政府在2003年掩蓋SARS疫情而聞名的著名醫生蔣彥永在北京去世。蔣彥永作為北京一家軍事醫院的外科醫生，目睹了軍方1989年6月的殺戮，他曾呼籲中國領導人承認這場大屠殺，為此他先是被拘留，然後定期受到監視、騷擾和軟禁。當局只允許少數家人和學生參加他的葬禮。

在香港，2月，法院判處三名現在被禁止的年度天安門守夜活動的組織者入獄四個半月，因為他們沒有向當局提供關於組織團體的信息。其中，鄒幸彤已因參與2021年和2020年的6.4守夜活動分別被判處15個月和12個月的刑期。2022年6月4日，儘管有禁令和強大的警力，一些人仍然前往守夜地點維多利亞公園，舉起電子蠟燭和手機手電筒，或唱起了紀念歌曲。警方以妨礙公務和其他違法行為逮捕了15名參與者。

5月，香港警方從香港大學的一個設施中沒收了 "恥辱之柱"，這是一個紀念天安門大屠殺受害者的大型雕塑。大學當局已於2021年將該雕塑從校園內移走。其丹麥雕塑家Jens Galschiø曾多次試圖取回該作品，但大學沒有理會。同樣在5月，香港當局從該市的公共圖書館刪除了至少9本關於天安門廣場大屠殺的書籍。當月，香港天主教教區宣布當年不舉行天安門紀念彌撒；由於擔心國家安全法，該教會取消了2022年的彌撒。

人權觀察的聲明說，中國政府長期以來無視國內和國際上要求為天安門大屠殺伸張正義的呼聲，多年來，歐盟和美國作為回應實施的一些制裁被削弱或迴避。對大屠殺和隨後的鎮壓缺乏持續、協調的國際反應，是北京日益明目張膽侵犯人權的一個因素。這包括加強對公民社會、媒體和互聯網的控制，在新疆大規模拘留約100萬突厥語系穆斯林，以及在香港直接實施壓制基本自由的國家安全立法。

1989年4月，學生、工人和其他人在北京天安門廣場和中國其他城市舉行和平集會，要求言論自由、問責制和結束腐敗，從而引發了天安門大屠殺事件。1989年5月下旬，政府通過宣布戒嚴來應對日益加劇的抗議活動。

6月3日和4日，中國人民解放軍（PLA）士兵向數不清的和平抗議者和旁觀者開槍並殺害了他們。在北京，一些市民襲擊了軍隊的車隊並焚燒車輛，以回應軍隊的暴力。

中國政府從未承認對大屠殺負責，也未追究任何官員的法律責任。它一直不願意調查這些事件，也不願意公布那些被殺害、受傷、被迫失蹤或被監禁的人的數據。天安門母親 "記錄了在北京和其他城市鎮壓運動期間被殺害的202人的詳細資料。

人權觀察說，作為一些國際人權條約的締約國和聯合國人權理事會的現任成員，中國有義務 "維護人權的最高標準"，中國政府應該就天安門大屠殺緊急採取以下措施：

- 尊重言論自由、結社自由和和平集會的權利，停止騷擾和任意拘留那些質疑天安門大屠殺官方說法的人；

- 與 "天安門母親"的成員見面並道歉，公布所有死者的姓名，並對受害者家屬進行賠償；

- 允許對天安門事件及其後果進行獨立的公開調查，並迅速公布調查結果和結論；

- 允許因與1989年事件有關而被流放的中國公民不受阻礙地返回；

- 調查所有計畫或命令對示威者非法使用致命武力的政府和軍隊官員，並對他們進行起訴。