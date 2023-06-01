"六四"34周年將至 北京四通橋路牌突被拆除

中國/六四周年/四通橋

六四事件34周年將至，北京民眾近日赫然發現，2022年10月被懸掛抗議橫幅而成名的四通橋，掛在護欄外的"四通橋"路牌日前突被拆除。而百度、高德兩大網絡地圖也不再標示四通橋的位置。

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中央社綜合網絡訊息及自由亞洲電台報導，有北京民眾日前在四通橋路口邊，拍下了四通橋的照片。照片中景物依舊，唯獨不一樣的是藍底白字、中文與漢語拚音對照的"四通橋"路牌，卻突然不見蹤影。

這張照片先是在中國國內社交平台短暫流傳，隨後流傳到海外，雖然國內的照片迅速被網管刪除，但已引起部分中國網友議論。

此外，據網友反映，在中國兩大網絡地圖百度及高德上，如果輸入"四通橋"三個字，已無法再標示四通橋的位置。而經實際操作，這兩大地圖系統的確不再顯示四通橋的位置，而和四通橋一樣的北京市內其他車行陸橋，則仍會顯示橋樑名稱。

不過，四通橋周邊的"四通橋東"、"四通橋北"等公車站牌名稱及具體位置，在上述兩大中國網絡地圖上仍有標示。

中國網友普遍猜測，由於"六四事件"34周年將屆，當局擔心民眾將具有標誌性意義的"四通橋"與六四聯結，基於"維穩"考量而拆除。就像2022年底"白紙運動"爆發後，具象徵意義的上海"烏魯木齊中路"路牌馬上就被拆除。

根據報導，上世紀80年代初，民主人士萬潤南創辦四通公司，很快成為知名的民營企業。後來在北京的城市交通改造中，四通公司出資興建"四通橋"，但萬潤南因支持"八九學運"後來被迫流亡法國。

萬潤南受訪表示，"四通橋"這個名字承載着"八九學運"、"四通橋抗議"等重要歷史，中共因此以非常粗暴的方式試圖抹殺歷史。

他指出，六四將屆，中共怕"四通橋"聚集人群而拆路牌，說明當局對"四通"二字有內心的恐懼。但此舉反而是告訴大家"別忘掉四通橋，別忘記四通橋上那個勇士彭載舟"。

"八九學運"學生領袖、現任"中國人權"執行主任周鋒鎖也藉此推文呼籲各界，不要停止對"四通橋勇士"彭立發的關注和聲援。

2022年10月13日早上，長期擁有自由思想、網名"彭載舟"的北京市民彭立發，打扮成環衛工人登上四通橋，懸掛白底紅字的"不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民"及"罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平"的標語，並燃放濃煙吸引路人注意。

由於當時正值中共20大在北京召開前夕，此舉受到全球矚目。但彭立發隨後就被北京警方帶走，至今下落不明，官方也沒有通報任何相關訊息，外界十分擔憂他的安危。