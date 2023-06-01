台美簽署首批協定 蔡英文期待台美建立更緊密夥伴關係

台灣/美國/經貿協定

台灣與美國雙方6月1日於華盛頓的美國在台協會（AIT）總部簽署美台"21世紀貿易倡議"首批協定。台灣總統蔡英文表示，期待未來台美建立更緊密夥伴關係。台灣經貿辦稱，這項協定為台美經貿打下堅實的法律基礎，未來極有機會發展為更廣泛的自由貿易協定，且有助於台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

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中央社消息，蔡英文表示，"台美21世紀貿易倡議"是台美雙方自1979年以來，結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。

台灣行政院指，首批協定包括5項議題，包括關務行政及貿易便捷化、中小企業等，後續還有7項議題即將展開談判。

蔡英文也表示，協定後續將再展開7項議題的談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健的基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係。

台灣經貿辦表示，這項協定為台美經貿打下堅實的法律基礎，未來極有機會發展為更廣泛的自由貿易協定，且有助於台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。