澤連斯基強烈要求加入北約歐盟 馬克龍：北約應給予烏克蘭安全保證

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烏克蘭總統澤連斯基周四(6月1日）在摩爾多瓦舉行的歐洲政治共同體峰會上敦促歐洲加強對烏克蘭的支持，並表達烏克蘭加入北約及歐盟的強烈願望；法國總統馬克龍表示，北約應給予烏克蘭安全保證及明確的願景。

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法新社消息，近50位歐洲領導人齊聚在離烏克蘭邊境僅20公里的布爾博阿卡村（Bulboaca），表明支持烏克蘭的立場。路透社稱，面對俄羅斯對烏克蘭和摩爾多瓦的侵略行徑，歐洲領導人選擇在歐洲大陸的政治前線召開戰略峰會，展現團結一致。

與會的烏克蘭總統澤連斯基借歐洲政治共同體 (EPC) 第二次會議的平台，強烈要求允許烏克蘭加入北約及歐盟。澤連斯基說："我們表現出任何遲疑都給俄羅斯留下可乘之機"，澤連斯基表示，“所有與俄羅斯接壤而不願俄羅斯奪走其領土的歐洲國家都必須是北約和歐盟的正式成員”。

與此同時，北約成員國外長非正式會議正在挪威首都奧斯陸舉行，討論烏克蘭加入北約的申請。

澤連斯基周四在歐洲政治共同體峰會上再次呼籲各國提供更多的戰機和防空系統。他說， “我們現在非常困難，因為我們沒有先進戰機，這就是俄羅斯主宰天空的原因”。

另據路透社報道，法國總統馬克龍表示，北約應在下月於立陶宛舉行的峰會上給予烏克蘭安全上的有力的保證及前景。馬克龍在峰會結束後的新聞發布會上表示，"我贊成在安全方面(給予烏克蘭）強力、明確及實際的保證。

馬克龍並稱，在7月11日至12日於維爾紐斯舉行的北約峰會上，應該給烏克蘭繪製出明確的願景，同時向俄羅斯發出明確的信息。

馬克龍表示，他將於下周二訪問德國會晤德國總理朔爾茨，烏克蘭的安全保證將是兩國領導人會談的主要議題之一。

馬克龍重申歐洲對烏克蘭的支持表示，"來自歐洲的信息清晰明確：團結一致支持烏克蘭"。

另外，西班牙首相桑切斯也表示：“我們希望發出一個強烈的信息，團結起來反對普京在烏克蘭發動的戰爭。”

歐盟外交事務負責人博雷利表示， “普京通過發動這場針對烏克蘭的戰爭已經將自己排除在歐洲大家庭之外”。

另外，關於和平峰會，澤連斯基在抵達摩爾多瓦參加歐洲領導人聚會時對媒體表示，“我們正在組織一次峰會——我們希望讓儘可能多的國家參與進來，這就是我們尚未確定日期的原因。”

澤連斯基在出席日本七國集團首腦會議和阿盟首腦會議時，提出了基輔結束戰爭的計畫，並提出7月舉行全球首腦會議的倡議。