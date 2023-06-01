美國國防部長訪日 日中防長會談微妙

美國/日本

美國國防部長奧斯汀將出席2日至4日舉行的亞洲安全會議，並歷訪日本、新加坡、印度和法國。6月1日在東京與日本防衛大臣濱田靖一舉行會談，就日本建立反擊能力（對敵基地攻擊能力）的運用等展開磋商，而日方從5月開始與中方探討在亞洲安全會議期間舉行日本防衛大臣濱田靖一與中國國務委員、國防部長李尚福會談，目前進展情況仍然不得而知，美國方面曾摸索奧斯汀在亞洲安全會議上與李尚福舉行首次會談，但中方已經拒絕，因此日中防長是否舉行會談也很微妙。

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在日美防長於日本時間6月1日舉行的會談中，雙方提到了朝鮮5月31日發射的“軍事偵察衛星”可能是一枚彈道導彈，同時談及中國和俄羅斯脅迫性軍事行動，並討論了加強日美合作的必要性。

奧斯汀6月1日在與濱田靖一會談後的新聞發布會上表示，對中國拒絕在新加坡舉行美中防長會晤感到“失望”。他說，有必要保持國防當局之間“定期對話”的開放渠道。

5月，美國曾向中方提出奧斯汀會見李尚福的要求，但遭到中方拒絕。 2018 年美國曾就中國從俄羅斯採購武器將李尚福列為實施制裁對象，美國政府在2018年根據《通過制裁反擊美國對手法案》（CAATSA）對李尚福實施了制裁，當時他正領導着中國軍隊的裝備發展部。美國方面指出，這一制裁與中國在2017年購買了10架SU-35戰鬥機，以及在2018年購買了S-400地對空導彈系統相關的設備有關。中國對此十分不滿。

在新聞發布會上，奧斯汀先生強調，大國之間繼續對話可以防止衝突升級和失控。

去年年底，日本政府批准了《國家安全戰略》等三份文件，作為未來十年外交和國防政策的指導方針。這一方針的核心部分是擁有以自衛為目的摧毀敵方導彈發射場的“反擊能力”，日本政府還決定引進美製巡航導彈“戰斧”（Tomahawk cruise missile），用於反擊能力的建構之中。在奧斯汀與濱田靖一中會談中，雙方就日美合作完善日本的“反擊能力”，美製巡航導彈“戰斧”部署的具體問題、收集對方國家導彈基地等的信息、標靶設定及日美同盟的角色分工等展開了討論。

同時最近俄羅斯在烏克蘭戰場頻繁使用高超音速導彈，雙方也就俄羅斯、中國及朝鮮已經擁有和正在開發的高超音速武器展開磋商。

今年5月16日下午，李尚福在北京與日本防衛大臣浜田靖一首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話進行通話，中日防務部門海空聯絡機制開通，日中防長在2日至4日舉行的亞洲安全會議期間舉行面對面會談應該是順理成章，當時由於中方拒絕美中防長會談，因此日中防長是否舉行會談也很微妙。