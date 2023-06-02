中國又巨熱 稱考驗電網

中國/炎熱/電網

中國多地連續高溫。經歷了整個 5 月份的酷熱天氣後，中國南部和東部將繼續面臨持續數周的無情熱浪。而且上海等特大城市也巨熱，對空調的需求猛增，中國電網將承受巨大壓力。

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無情熱浪席捲中國華南，稱在考驗電網。路透社今天引據中國國家天氣預報員周五稱，未來三天，中國南方大部分地區的氣溫預計將超過 35 攝氏度（95 華氏度），部分地區的氣溫將超過 40 攝氏度。

與亞洲許多地區一樣，在北半球進入夏季之前的最近幾周，中國就一直受到極端炎熱天氣的困擾。周一，上海經歷了 100 多年來 5 月最熱的一天。由於家庭、商業和工業用戶對空調的需求激增，南方各省酷熱難耐，考驗着電網。

最近幾天，包括廣東在內的南方製造業中心的電力需求激增，作為中國兩大電網運營商之一的中國南方電網的峰值電力負荷超過 2 億千瓦，比正常情況早了幾周，接近歷史高位。

近日，海南用電負荷首次突破700萬千瓦，據官方媒體報道，廣西也創下歷史新高，但據官方媒體報道，預計雲南、貴州等南方省份將進一步增加天。

2022 年夏天，中國的酷熱天氣迫使當局限電。水力發電是四川等大省的關鍵，也因長期乾旱而受到打擊。

該報道稱，最近幾周，強大的對流天氣也在中國中部造成嚴重破壞，持續的傾盆大雨甚至冰雹破壞了該國正在進行的小麥收成。在被稱為中國糧倉的河南省，預計中到大雨至少會持續到 6 月 4 日。