中國高規格接待了馬斯克

中國/美國/馬斯克/電動汽車

特斯拉執行長馬斯克自5月30日抵達中國到今天離境，受到官方拉高規格接待，其中包括正國級的中國國務院副總理丁薛祥及秦剛等3名部長。而他在中國網絡上受到的矚目，也非其他外企高管可比。美國媒體稱，馬斯克在中國是位名人，他的訪問引起了中國網民的極大興趣。中國官員利用馬斯克訪華之行來促進與美國的商業關係，儘管中國政府最近在以國家安全的名義打擊一些外國公司。

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中國盛情接待馬斯克。華爾街日報稱馬斯克已經成為助推中國電動車產業的“鲶魚”。馬斯克與中國高官們進行了一連串的會晤，此行展現了特斯拉對中國的承諾。在該公司的助推下，中國已成為全球電動汽車領域的領頭羊。

在地緣政治緊張局勢升溫之際，許多美國高管正在重新思考他們與中國的關係，在這一背景下，馬斯克造訪了中國，他進行了一連串會晤，並利用此次機會讚揚了特斯拉上海工廠。該工廠在三年多前投產，其產量目前佔到特斯拉全球產量的一半以上。

知情人士稱，馬斯克周二與中國電池製造商寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群(Robin Zeng)進行了會面，在北京的一家高檔中餐館共進晚餐，晚宴共有16道菜。上述知情人士表示，這兩位高管討論了在美國的潛在電池項目，不過沒有商定確切計畫。

馬斯克在中國是位名人，他的訪問引起了中國網民的極大興趣。中國官員利用馬斯克訪華之行來促進與美國的商業關係，儘管中國政府最近在以國家安全的名義打擊一些外國公司。中國有關部門曾突擊檢查盡職調查公司並拘留其員工，上個月中國還將美國存儲芯片製造商美光科技的一些產品列入了黑名單。

在中國外交部長秦剛周二與馬斯克會面後，中國外交部表示，馬斯克告訴秦剛，特斯拉反對全球最大的兩個經濟體美國和中國“脫鉤斷鏈”。秦剛對中美關係作了類比，稱發展好中美關係需要避免“危險駕駛”，及時“踩剎車”。馬斯克還與中國工業和信息化部部長、商務部長和上海市委書記會晤。

今年已有眾多美國高管訪華，馬斯克是最新一位。在放鬆新冠疫情期間的邊境防控措施之後，中國表示對企業持歡迎態度。今年早些時候，蘋果公司首席執行官庫克和輝瑞公司首席執行官艾伯樂曾訪問中國，與中國高層官員會面，並參觀了當地設施。

在政治形勢不確定之際，蘋果公司是尋求減少對中國依賴的公司之一，這些公司將生產分散到印度和越南等國家。

中國領導人支持特斯拉建造第一家工廠，以幫助點燃消費者對電動汽車的需求，並給國內電動汽車製造商帶來競爭。儘管當時已實施了多年的激勵措施，但當局認為國內電動汽車製造商發展遲緩。該工廠於2019年開工。

這一策略行之有效。上海工廠生產的特斯拉汽車出口到歐洲和亞洲，助力中國在今年第一季度超越日本，成為全球最大的汽車出口國。中國是全球最大的電動汽車市場，增長迅猛，特斯拉的品牌吸引力助推更多的消費者從油車轉為電車。圍繞特斯拉建立的供應鏈現在為一批不斷進步的本土電動汽車製造商提供支持。

特斯拉的一些製造方法已被中國競爭對手跟隨。在Model Y車型上，特斯拉對車架採取一體式壓鑄，這種製造技術可以減少零部件使用量和車體重量，不僅能降低成本，還能縮短車輛組裝時間。據知情人士透露，目前，蔚來和小鵬汽車等一些中國電動汽車製造商都採用了這種方法。

據中央社引述消息稱，特斯拉執行長馬斯克自5月30日抵達中國到今天離境，受到官方拉高規格接待，其中包括正國級的中國國務院副總理丁薛祥及秦剛等3名部長。而他在中國網絡上受到的矚目，也非其他外企高管可比。這應是丁薛祥首次與外企執行長進行一對一會談，這顯示出中國重視與特斯拉之間的關係。

與兼任中共政治局常委的丁薛祥會面前，馬斯克先後與中國國務委員兼外交部長秦剛、商務部長王文濤、工業和信息化部長金壯龍等3名部委首長會面。其中，馬斯克會見秦剛時稱特斯拉反對美中“脫鉤斷鏈”，更被中國官媒大篇幅報導。

除了中國官場及商界，中國網絡上對馬斯克的關注及追捧，則與先前累積的“反美”、“反西方”氛圍形成強烈對比。

不少中國網友以“馬哥”、“一龍”（馬斯克名Elon的譯音）、“龍哥”等語稱呼他，甚至稱他為“先驅”、“全球偶像”等；還有人說，“要是中國能有馬斯克這樣的人就好了”。

有評論指出，在當今中國經濟陷入困局，且面臨西方圍堵及外資撤離下，中國官方需要藉由馬斯克的到訪，強力塑造中國依然歡迎外資的形象。再加上馬斯克亟欲讓特斯拉切入平價市場，以與中國電動車廠競爭的心理，兩者一搭一唱，形成這股輿論熱潮。