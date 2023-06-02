中資加入 香港兩大外資外賣平台被指可能違反競爭條款 允放寬餐廳合作條款

香港/外賣平台競爭

在中國外賣平台美團進軍香港不足十天，本地推動競爭的法定組織公布，香港兩大網上外賣平台foodpanda及Deliveroo戶戶送，對合作餐廳施加獨家或價格限制條款，有損競爭，「可能會妨礙新成立或小型的平台進入市場」。兩大平台同意撤銷或修改被指可能違反《競爭條例》的條款，維期三年。

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以柏林為基地的foodpanda和以英國為總部的戶戶送，分別於九年前和八年前進軍香港，三年疫情期間突圍而出，市佔率合共逾九成，就在外賣市場隨疫情過去而有所回落之際，中國的美團以「KeeTa」(廣東音譯為「其他」)為名，於上月22日登陸香港，先在人口密集的旺角和大角咀推出，預計年底會覆蓋全港。

就在市場評估香港的外賣市場會否隨着中資的加入而變成三足鼎立之勢時，競爭事務委員會昨(1日)公布，在接獲三宗投訴後，於去年1月開始調查兩大平台有否違反《競爭條例》。調查發現，兩大外賣平台與合作餐廳訂立的協議可能違反條例下的第一行為守則。

競委會舉例稱，這包括獨家合作餐廳可獲收取較低傭金率的優惠，而獨家與非獨家的傭金率可相差八個百分點；若獨家合作餐廳其後轉與其他平台合作，則會遭受懲罰，例如追收傭金差額；另外，平台又有價格限制條文，阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台向食客提供較低餐點價格；其次，Foodpanda更要求餐廳必須採用其外賣自取服務。

競委會發言人表示，兩大外賣平台的市場佔有率合共超過九成，極具市場權勢，上述條文有機會阻礙新成立或小型平台進入市場，削弱市場競爭，可能違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，令消費者及餐廳無法享受到有效競爭所帶來的好處。發言人續稱，近年至少有四個小型平台退出本地市場，包括經營五年丶於2021年底退出香港市場的Uber Eats，而現存五個小型外賣平台，市佔率合共不足一成。

兩大平台根據條例第60條，向競委會提出改善建議，以換取該會不採取進一步行動或終止調查。兩大平台承諾的改善，包括修訂獨家合作條款，允許餐廳與新晉平台及小型平台合作時繼續享有低傭金率，以及刪除價格限制，若餐廳違反獨家合作條文，平台只可要求兩個月通知期及追收最多兩個月的傭金等。

競委會擬接受有關承諾以迅速解決問題，認為承諾或可帶來更多選擇及較平餐價，現按例展開為期兩周的公眾諮詢。競委會考慮後，會公布承諾是否生效，屆時，兩間平台須在承諾生效90日內修訂現有協議，並通知其合作餐廳，有效期三年。不過，若兩間平台其間市佔率連續兩個月跌至三成以下，有關承諾便會解除。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今早在電台節目表示，歡迎競委會的調查，認為開放更多外賣平台加入市場，可讓飲食業及市民有更多選擇及更好服務。