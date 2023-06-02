台灣一男稱特選六四紀念館開館日指控王丹9年前強姦他未遂並稱壞如民進黨 王丹駁斥

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台灣前政治工作者李援軍今天指控民運領袖王丹9年前邀他去美國，在紐約某家飯店強吻他、強暴未遂。王丹晚間回應表示，這位作者所說的“性騷”之事完全不存在，不會再回應。王丹並說，今天“六四紀念館”正式開幕，請大家多多關注。

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台灣一男子控王丹9年前在美國遭性騷擾。王丹駁斥完全不存在。

據中央社今天報道稱，台灣前政治工作者李援軍今天指控民運領袖王丹9年前邀他去美國，在紐約某家飯店強吻他、強暴未遂。王丹晚間回應表示，這位作者所說的“性騷”之事完全不存在，不會再回應。

王丹目前人在紐約。他2日晚間在臉書發文表示，一早起來，看到這個，有點無奈，但也不驚訝。他想，作者自己說特意選擇“六四”這個時間點，以及特彆強調的，希望政治圈人士對他如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。

中央社，王丹發表以下3點說明：

第一，這位作者所說的什麼“性騷”之事完全不存在。

第二，以上已經清楚說明。他還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。

第三，他的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。今天“六四紀念館”正式開幕，請大家多多關注。

台灣政壇接連爆出性騷擾事件指控民進黨之際，李援軍2日在臉書發文表示，隱忍了9年之久，決定在即將六四的這個時間點，指控王丹美國時間2014年6月6日晚上，在紐約法拉盛地區某家飯店，強吻他、強暴未遂。

中央社說，李援軍稱，王丹的立場及政治友好對象，就是獨派人士以及民進黨，呼籲大家要“審選盟友”，如果只因為立場相同而忽視這個人做過傷害別人的事情，“那不就是同流合污嗎？”李援軍最後要求王丹及謝姓助理給他一個道歉，希望政治圈對於王丹的作為要有所察覺及警醒；如果不能嚴正與這個人畫清界線，“那我真的會對我所支持的獨立立場和親綠黨政人士，感到無比失望。”