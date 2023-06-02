李輝回到北京稱俄烏戰爭促和止戰障礙很多

中國/李輝/俄羅斯/烏克蘭

中國的烏克蘭問題特使李輝周五在結束歐洲之行後返回北京。李輝藉機說，有許多困難正在阻止俄羅斯和烏克蘭在目前的情況下開始和平談判。俄羅斯對李輝指責烏克蘭是障礙。烏克蘭對李輝說，烏克蘭不接受割地凍結俄羅斯佔領領土狀況的停火談判。

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中國派遣的烏克蘭問題特使李輝說，"所有各方都支持政治解決俄烏衝突。

李輝的訪問包括對基輔和莫斯科的訪問。

李輝告訴新聞界，"各方目前在坐在同一張桌子上和舉行會談方面，面臨許多困難"。

法新社說，但李輝沒有給出任何進一步的細節。但是，李輝說，交戰各方 "並非沒有共識點"。他說："雙方並沒有完全關閉和談的大門"。

負責討論解決烏克蘭武裝衝突問題的中國歐亞事務特別代表李輝還指出，他認為西方對烏克蘭的軍事援助發揮了有害作用。他說：“如果我們真的想停止戰爭，拯救生命，實現和平，我們不應該把武器送到戰場上。”

李輝還說：“烏克蘭危機如何發展到今天的地步，其痛苦的教訓值得各方深刻反思。”

這位特使還暗示，一個新的中國代表團可能會訪問歐洲，但也沒有給出任何可能的日期或訪問團體組成的細節。但他說，"這是第一次，但不會是最後一次"。

據法新社，5月底，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科與李克強會晤時，談到了為衝突找到和平解決方案的 "嚴重障礙"。而烏克蘭外交部長庫萊巴幾天前曾告訴中國特使兩會，基輔不會接受 "任何涉及喪失烏克蘭領土或凍結戰爭的建議"。

該報道稱，作為莫斯科的親密夥伴，中國從未公開譴責過俄羅斯的入侵。2月，北京提出了一個結束戰爭的12點計畫，西方對此持懷疑態度。中國國家主席習近平在3月訪問了莫斯科，象徵性地支持俄羅斯總統普京反對西方。

該消息沒有提及李輝是何時從歐洲多國訪問最後一站俄羅斯回到中國的。