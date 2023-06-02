核武庫：美國盯上中國

美國/中國/核武器

美國稱未來對核裁軍的任何承諾都將取決於中國。這是美國官方第一次將中國放置美國核承諾與裁軍前景的中心位置。此前，中國拒絕參見目前已經中斷的嗎與俄羅斯之間的核裁軍談判。美國官方稱，美國也沒有忽視俄羅斯核武器狀況。

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據法新社今天引述一位美國白宮高級官員表示，美國未來對核裁軍的任何承諾都將取決於中國，同時該高官保證，華盛頓並沒有忽視俄羅斯的存在。該高官在接受媒體採訪時說："我們將準備尊重製約因素，並在2026年後參與裁軍制度，但一個關鍵的變量將是我們與中國在現在和那時之間交流的性質"。

這一交流是在白宮國家安全顧問沙利文定於2日今天就核裁軍問題發表演講之前進行的。據上述不願意透露姓名的高級官員說，美國並沒有忽視俄羅斯，俄羅斯已經暫停參加新起點核裁軍條約，這是兩個前冷戰對手之間的最後一項雙邊協議。而這項協議將於2026年到期。

報道引述消息人士說，美國對與莫斯科就核武器問題進行無條件對話持開放態度，並強調美國仍在尋求與俄羅斯的一定程度的對等。儘管如此，美國國務院還是在周四宣布了 "反措施"，以回應俄羅斯暫停參與該條約的決定。因此，美國將限制與俄羅斯共享有關美國核武庫的信息。

據法新社，但在核問題上，正如其所有其他外交議題一樣，美國現在主要關注的是中國，據美國官員稱，中國正在迅速發展核武庫。他強調說："中國核武庫的規模、核武力的性質以及他們政策的其他發展將對我們自己未來的姿態產生影響。

該高官稱，這將對俄羅斯的立場產生影響，而這又將對法國和英國的立場產生影響，他分析說："一切都很有關聯"。

該官員還說，拜登政府在假定與中國競爭的邏輯的同時，也向中國表明了美國對核武器與中國討論的意願和興趣。

據法新社說，美國與中國這兩個超級大國之間的關係非常緊張，儘管最近美國總統拜登表示有解凍的希望。

但中國最近拒絕了美國關於兩國國防部長會晤的邀請。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）的數據，中國擁有350枚核彈頭的武庫。這個統計遠遠落後於俄羅的4477枚，和美國的3708枚。

但據美國國防部11月發表的一份報告預測，到2035年，北京可能擁有1500枚核彈頭。