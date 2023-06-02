海內外抗遺忘：許志永獄中籲「六四禁食」 新紀念館美國今開幕延「六四」記憶

中國/六四

後天是「六四事件」34周年紀念日，在香港因打壓而難以公開悼念之際，海內外均出現抗拒遺忘的行動：六四紀念館在香港的被迫關閉後不足兩年，重建的新館今天在美國紐約開幕；上月因「顛覆國家政權罪」判囚14年的維權律師許志永透過管道向外界傳遞訊息，表示「六四」會在獄中繼續悼念：「我會禁食一天，這是不可遏制的紀念……即使身陷囹圄依然可以堅持。」他更呼籲其他人當日一起禁食，以紀念先輩的犧牲和築起華夏新民族精神。

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旅居美國的中國維權律師滕彪昨(1日)在其推特發文，透露剛剛收到許志永從獄中發出對支持者的感謝和呼籲六四禁食。

在這封於5月24日寫成的信中，許志永指出，在6月4日禁食一天是他十年來的習慣，今年雖身陷囹圄，仍會堅持，認為「這是更有力量的紀念」。他又說，六四禁食使歷史和未來在個人身體和精神中得以連接，期望以小小的犧牲紀念先輩的犧牲，以虔誠和謙卑築起華夏新民族精神。對於一些朋友多年來默默禁食，他不敢苟同，因為禁食並非個人的事，更是喚醒國民的偉大事業，必須公開。他呼籲各人與他一起，由6月3日晚8點起禁食24小時。

他又談到自已被判14年有期徒刑：「不就是坐牢嗎？我微笑着面對黑暗，因着光明的信念」，發聲後，即使未來一段時間他不能發聲甚至消失在黑暗中，仍呼籲各人繼續努力做公民，爭取選舉權和言論自由等普世權利。

新公民運動創始人許志永被判入獄14年，與廈門聚會案有關案件。事緣 許志永等多名維權律師和公民運動人士於2019年12月中下旬在福建廈門參加聚會討論時政，在接着的聖誕節前後，公安四處抓捕參加聚會者。許志永從北京逃亡，最終在2020年2月中於廣州被捕，被控「顛覆國家政權罪」，上月被重判有期徒刑14年。

美國六四紀念館今開幕 延續記憶抗中共

在海外，一群流亡美國的民運人士為今日開幕的六四紀念館召開記者會，介紹這個如今成為全球惟一一個旨在呈現1989年中國民主運動和「六四」事件歷史的實體展覽空間。

自1989年後便在每年「六四」舉辦燭光悼念的香港市民支援愛國民主運動聯合會，自2012年起已架設臨時的六四紀念館，2014年建立永久紀念館，後因受打壓而由尖沙咀遷往旺角，最終被警方國安處人員以搜集涉嫌違反《港區國安法》證據為由，於2021年9月被封。支聯會及正副主席其後被控煽動顛覆國家政權罪，當局凍結該館和支聯會資產，而支聯會亦被迫解散。

當年學運領袖丶紀念館籌備委員會成員之一的周鋒鎖昨在記者會上表示，紀念館正是自由中國的希望所在，強調只要心懷希望，無論有多大挫折和需要經歷多少掙紮，夢想仍然不滅。

據介紹，約2000平方呎的紀念館座落於曼哈頓中城的賓州車站附近，館內有超過40件收藏品，部分為1989年運動親歷者留下的真實物證，還有當時世界各地人士表達聲援的藝術作品，部分從未公開展出。當中包括一具由清華大學師生冒死從天安門廣場拉走的油印機丶有血跡的衣服丶他當年在廣場上檢走的「愛國無罪」橫幅。

建館項目從2022年初開始，原計畫兩年完成，但籌備委員會成員王丹表示，未料一年不到便已籌集到租用展館所需的50萬美元，令人感動，且多是小額捐款，表明很多人沒有忘記這段歷史。他強調，紀念館既是保留歷史和抗爭者記憶的方法，也是抗衡中共的方法。

周封鎖對香港人權被摧毀之快感到震驚，指天安門悼念活動是港人身分認同的關鍵部分，當局可能因此要大力將「六四」從香港清除。

除支聯會被迫解散外，今年已是連續第四年港人無法再在維園公開悼念「六四」，而豎立在香港大學校國的「國殤之柱」被移走後，早前更被警方以調查為由拿掉，去向未明；另外，圖書館內有關「六四」的書籍亦已被下架。種種行動被指是要將港人的「六四」記憶洗掉。