與美國對航的中國航班可能不再飛俄羅斯上空航線

美國/中國/航班

路透社引述根據航班跟蹤網站 FlightAware 和行業官員的說法，中國航空公司或避免在新批準的往返美國的航班中飛越俄羅斯領空。中美互飛如果飛越俄羅斯上空路線，路程與耗油明顯有不同，中俄關係與美俄關係有天壤之別。

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俄羅斯禁止美國航空公司和其他外國航空公司飛越俄領空，以報復華盛頓在俄羅斯入侵烏克蘭後於 2022 年 3 月禁止俄羅斯航班飛越美國。

FlightAware記錄顯示，華盛頓最近批準的對華航運里的中國航班沒有飛越俄羅斯，而此前批準的飛美的中國航空公司美國航班仍在使用俄羅斯領空。

5 月 3 日，美國交通部 (USDOT) 表示，將允許中國航空公司將美國客運服務增加至每周 12 趟往返航班，對等於北京允許美國航空公司運營的航班數量。此前，中國航空公司每周只允許八班航班。

美國交通部負責航空和國際事務的助理部長 Annie Petsonk 拒絕回答有關拜登政府是否要求中國航空公司避開俄羅斯領空作為批准四次新航班的條件的問題。Petsonk 說，中國和美國的航班逐漸增加到 12 個，“這是我們可能會看到的那種有節制的步伐。” 在 2020 年初因新冠病毒大流行而實施限制之前，雙方允許的 150 多次往返航班中恢復到每周 12 次航班只是其中的一小部分。

5 月 18 日，美國交通部批准國航（601111.SS）北京至紐約每周一班，東航（600115.SS）上海洛杉磯每周一班，廈門航空廈門至洛杉磯每周三班，中國南方航空（600029.SS）廣州至洛杉磯每周二班。廈門和南航航班均於5月30日生效。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在一份電子郵件聲明中沒有說明中國航空公司是否同意避開俄羅斯領空進行新航班。

“直航對於增加中美兩國人民之間的互訪至關重要，”他說。“我們希望恢復更多航班將有利於兩國之間的人員流動和貿易。”

2月，兩名美國參議員敦促拜登政府停止中國航空公司在美國航線上飛越俄羅斯，這使它們在油耗和飛行時間方面具有優勢。當時，代表美國主要航空公司的美國航空公司支持了參議員的推動，並指出業界長期以來對飛越俄羅斯抱有擔憂。