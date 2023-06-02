面對中國導彈威脅 美國在亞洲採取新軍事策略

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美國在亞洲採取新軍事策略，包括通過將武器裝備、部隊和指揮所分散到各地前哨基地，美國希望使中國更難通過削弱任何單一軍事設施來發動決定性打擊。

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據華爾街日報今天報道稱，今年早些時候，美軍在拉爾洛機場與菲律賓一起參加了一次訓練。在這個靠近菲律賓北端的小型商用機場，在最近的訓練演習期間，停機坪上搭起了為美軍裝備和部隊準備的帳篷，停放着美國陸軍直升機。這是美軍在亞太地區日益增多的前哨基地之一，旨在應對來自中國不斷增大的軍事挑戰。

這也是美國為擺脫對大型軍事基地的嚴重依賴所採取的一項舉措，幾十年來這些大型軍事基地一直是美國在亞洲的關鍵存在。隨着中國導彈庫日漸擴大，技術越發先進，這些基地受打擊的威脅讓它們的安全日益岌岌可危。

通過將武器裝備、部隊和指揮所分散到拉爾洛這樣較小的前哨基地，美國希望使中國更難通過削弱任何單一軍事設施來發動決定性打擊。

根據五角大樓的估計，中國現有逾1,300枚彈道導彈可用於打擊亞太地區的目標，其中逾250枚可打到美國在關島的主要軍事基地；關島距中國大陸約3,000英里。

中國研發高超音速導彈也引起人們對美國在亞洲基地的脆弱性的關注；由於高超音速導彈不遵循可預測的飛行路線，導彈防禦系統更難攔截。

美國安全分析人士最近進行的戰棋模擬，包括假設的因台灣而起的戰爭，普遍假定北京方面將試圖在衝突的早期摧毀美國的主要設施。

這些設施中可能包括嘉手納空軍基地(Kadena Air Base)，這是美國在該地區最大的空軍基地，位於日本沖繩島，擁有超過40億美元的軍事資產，包括噴氣式戰鬥機和其他設備。

出於對這種可能性的擔憂，佛羅里達州共和黨參議員盧比奧(Marco Rubio)今年5月向國會提交了一項議案，呼籲美國軍方為其在亞洲的飛機建造更堅固的掩體。

空軍高層表示，僅靠新的掩體並不能解決問題。他們正在優先考慮一種軸輻模式，這種模式可以將許多飛機從大型基地轉移到一系列較小的設施，尤其是當衝突迫在眉睫的時候。

作為模式轉變的一部分，美國空軍正在組建小分隊，以便在需要時迅速將偏遠島嶼上的簡易機場等地點轉變為軍用飛機的臨時基地。所謂的空中機動隊(Air Mobility Teams)將被空降到這些地點，負責快速準備跑道和建立加油點等基礎設施。

據該報道，美軍上下開展了一些行動，以努力確保自身有能力抗衡中國的A2/AD戰略。海軍陸戰隊正進行一種部隊轉型，目的是能派遣小分隊進出西太平洋島嶼，以便在不被發現的情況下發動襲擊。

美國也正朝在澳大利亞部署更多軍事資產的方向邁進，包括聯合開發澳大利亞北部的機場以支持美國飛機增加輪流部署。在位於關島附近的美國管轄的提尼安島上，一個機場正進行升級，以容納軍用飛機。

美國最近與巴布亞新幾內亞簽署的一項國防合作協議可能會讓美國人員能夠使用該國的設施。

最近在菲律賓進行的演習中，美軍對拉爾洛機場的最新進駐使得V-22魚鷹式傾斜旋翼機以及黑鷹(Black Hawk)和支努干(Chinook)直升機能從該機場起飛，美軍也可以在該機場進行集結。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E9%9D%A2%E5%AF%B9%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AF%BC%E5%BC%B9%E5%A8%81%E8%83%81-%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%9C%A8%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E9%87%87%E5%8F%96%E6%96%B0%E5%86%9B%E4%BA%8B%E7%AD%96%E7%95%A5-7f4ddbe6