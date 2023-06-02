香港不準點紀念六四燭光 海外顯示延伸接力

中國/香港/六四

由於香港的國安法限制已經扼殺了曾經規模最大的紀念 1989 年天安門廣場鎮壓的守夜活動，世界其他地區包括倫敦、紐約、柏林和台北等30多個城市與地點計畫接力點亮蠟燭來紀念6 月 4 日周年紀念日。

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路透社今天報道稱，隨着香港陷入沉默，天安門守夜活動轉移到海外。

自 2020 年國家安全法生效以來，已有數萬人離開香港，許多人移居台灣、歐洲、美國、加拿大和澳大利亞，預計這些地區將成為本周日前後至少 30 個城市的紀念活動焦點。

香港和中國當局表示，在 2019 年發生大規模抗議活動後，需要通過國家安全法來恢復香港金融中心的穩定。這個前英國殖民地於 1997 年回歸中國，當地居民越來越擔心因觸及天安門等敏感話題而遭到報復。

在中國大陸，任何提及天安門廣場鎮壓，都是禁忌，而且這個話題受到嚴格審查。據人權組織稱，中國軍隊1989年6月4日前後，在那裡向民主抗議者開火，造成數百甚至數千人死亡，中國當時將騷亂歸咎於企圖推翻共產黨的反革命分子，並且從未提供完整的死亡人數。

當被問及周五的事件和全球守夜活動時，中國外交部發言人毛寧表示，政府“已經對 1980 年代後期的政治動蕩做出了明確的結論”，但她沒有詳細說明。

路透社說，每年 6 月 4 日之前，中國的安全措施往往會加強。根據人權觀察的一份報告，當局對一些活動人士實施了旅行限制。

人權觀察稱，星期六在南方城市株洲，維權人士陳思明在發推文紀念 6 月 4 日後被拘留。周五，記者致電株洲市公安局徵求意見，無人接聽。路透社無法聯繫到陳思明，但他的一位朋友證實了這一事件，這位朋友稱他仍被拘留。當被問及該報道時，中國外交部表示不了解情況，但補充說，任何違法者都將受到懲罰。

在香港，由於新冠疫情限制，從 2020 年到 2022 年，當局禁止在香港市中心維園舉行年度燭光守夜活動，該活動曾經吸引數萬人。

今年沒有組織申請舉辦守夜活動。該公園將於周日舉辦由數十個親中國團體組織的中國美食嘉年華。

香港特首李家超本周被問及公開哀悼 1989 年遇難者是否合法時說，“每個人都應該依法行事”，但沒有給出具體細節。根據香港法律，只要超過 30 人的公眾遊行或超過 50 人的公眾集會需要警方許可。

組織香港一年一度的天安門燭光守夜活動的香港聲援中國愛國民主運動聯盟，在包括大律師周恆東在內的主要領導人被捕後於 2021 年解散。

繼香港的一座天安門紀念館於 2021 年 6 月關閉後，海外活動人士本周在紐約重新開放了一座天安門六四紀念館。

而自 2021 年以來，三座紀念 6 月 4 日的公共雕塑在香港被拆除，過去一年裡，所有關於鎮壓六四的書籍都已從公共圖書館撤下。

丹麥雕塑家 Jens Galschiot 的“恥辱之柱”於 2021 年從香港大學拆除。今年在柏林廣場曾安置了一個複製品。

據“恥辱之柱”作者稱，“逃離中國的世界各地的華人，他們正在相互聯繫，並向中國施加壓力，要求中國改變制度。”雕塑家加爾希奧特說，“這是我們最終能夠改變中國的唯一途徑。”