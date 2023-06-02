香港罕見閃電劈公屋外牆 專家指避雷設施非百分百保障

香港/熱帶風暴

香港昨(1日)晨在雷電交加之際，一個公共屋村單位竟被閃電擊中，單位外的石檐篷一角亦有崩缺，單位內無人受傷，但戶內人員均受驚嚇。管理公屋的房屋署表示，已檢查該屋村的避雷設施，並無問題；天文台官員則指出，閃電擊中位置有隨機性，避雷針並非百分百保障。

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受強烈熱帶風暴瑪娃影響，香港連日發出雷暴警告，而在昨日凌晨3時許至10時前，天文台同時發出雷暴和暴雨警告，其間更錄得香港有閃電紀錄十八年來第四多的雲對地閃電次數，有12367次，雖較最多一次少約二千次，但天文台署理高級科學主任林學賢表示，次數仍是很多。如若把時間段縮窄至網民拍攝到閃電劈中公屋所屬的6時至7時前，涉事單位所在的新界西，更是錄得2111次雲對地閃電，次數為全港四大分區第二多。

涉嫌在早上6時50分被閃電擊中的單位，位於新界屯門和田邨和喜樓27樓，尼泊爾裔女戶主Gurung Preeti事後憶述仍心有餘悸，指事發時正為女兒梳頭準備上學，突然聽到巨響及見到閃光，屋子像在震動，她和兩名女兒均感害怕，丈夫事後發現，房外石屎檐篷一角崩缺，懷疑是被閃電擊中所致，屋內電器則無異樣，但女兒因此上學遲到，而家中無人受傷，已屬幸事。記者現場所見，石檐篷崩缺處並無燒焦跡象。

房屋署表示，已向懷疑受雷擊單位及其周邊住戶了解情況，沒有人受傷。當局又說，涉事樓宇已根據國際標準安裝了避雷系統，包括設有避雷帶和接地系統等，工程人員昨早檢查該處的天台避雷設施後，沒有發現任何問題。

天文台的林學賢被問及單位為何會在有避雷設施的情況下仍會被雷電擊中時指出，一般而言，高處或導電性高的物體，例如金屬才會被雷電擊中，但每次閃電實際擊中的位置，都會受很多其他因素影響，帶有一定隨機性，難以從片段確定單位被雷電擊中的原因。

天文台前助理台長梁榮武形容事件罕見，直言是第一次見有雷電劈往大廈外牆，但強調閃電會轉彎行不規則的「之」字形，難以預計其路徑，即使大廈有安裝避雷裝置，亦不能做到百分百保障。他補充，香港建築物的結構良好，又有避雷作用，雷電難以入屋，即使入屋，頂多令電器受損，不會傷害屋內住客，毋須過於憂慮。