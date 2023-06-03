中一名電動自行車企業老闆在巴黎南郊被拘

電動車競爭

中歐 – 法新社轉引《巴黎人報》一則消息說，一名 43 歲的專門從事電動自行車的中國企業家周五被歐洲代表檢察官起訴，隨後因涉嫌歐洲關稅欺詐而被監禁。據知情人士透露，名為李軍D ( 音譯 Lijun D). 於2日被金融司法調查局 (SEJF) 的海關逮捕，然後被警方拘押在塞納河畔遠郊瓦茲河谷省(Val-de-Marne) 。

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他的律師證實說，他於周五被一名授權的歐洲檢察官起訴。他的律師表示，稅務欺詐罪基於推斷，要求檢方釋放他。

據《巴黎人報》的報道， 李軍D ( Lijun D)“涉嫌自 2018 年規避關稅制度，金額高達 2600 萬歐元”。 據《巴黎人報》報道，海關官員幾個月前在法國港口檢查一個集裝箱時發現，他的公司 Leon Cycle 進口的貨物被申報為來自韓國而非中國，因此可以降低關稅。

據《每日郵報》報道，這些自行車“也將作為一個套件交付，讓人相信它們是備件。這種細微差別也使得支付低得多的增值稅 (VAT) 成為可能”。

李軍D ( Lijun D.) 也將成為洗錢嫌疑的目標。

在其網站上，Leon Cycle 將自己描述為一家於 2014 年在漢諾威（德國）創建的公司，在法國、德國、意大利、西班牙、美國和澳大利亞開展業務，並確認其所有產品均“在德國設計，在西方製造”歐洲”。