六四前夕傳抖音下令禁轉“坦克、成龍、天安門”等敏感圖文

中國/六四/抖音/敏感詞

消息稱中國短影音社群平台“抖音”在六四前夕，私下向各大網紅與品牌方發布禁令，要求在3至5日這段期間，禁止發布他們列出一系列與六四有關的敏感圖文。所列敏感涉及成龍等引發疑問。

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據自由時報今天報道稱，明日為1989年“六四事件”34周年，各國紛紛發起悼念活動，而中國政府則是抱持“害怕被想起來”的態度，這幾日嚴厲打壓與事件相關的人士與言論。中國短影音社群平台“抖音”的用戶就爆料，抖音官方寄信勒令各大網紅與品牌方，禁止在3日至5日期間，發布他們列出的敏感圖文名單，其中甚至包含多位知名港星。

該報引述推特帳戶“李老師不是你老師”在昨（2）日晚間，分享一篇匿名網友的投稿爆料，內容提到中國抖音官方在六四前夕，私下給各大網紅與品牌方發布內部通知，要求他們在3至5日的3天，禁止發布推廣、評論或轉發他們所列出一系列敏感圖文名單，直到6日才會將這項規定解禁。

消息稱，中國抖音列出的一連串名單包含，“坦克”、“點蠟燭表情”、“含義不明的數字”、“有年代感的老照片”、“成龍/譚詠麟/曾志偉/梅艷芳等香港藝人”、“含人群聚集/維多利亞港/天安門/頤和園/燭光/物體排成一排”等元素。抖音還要求這期間轉發、評論和點贊，都不得是敏感數字，更請用戶必要時暫時關閉留言區到解禁為止。

該報稱另有網友疑惑，為何中國抖音特別點名成龍、譚詠麟、曾志偉和梅艷芳這幾位知名港星。據悉，這4位港星皆在過去公開聲援過六四天安門學運，甚至還為此舉辦過《民主歌聲獻中華》的籌款活動，雖然其中幾位如成龍後來相繼見風轉舵，成為極度親中甚至表態“忠黨愛國”的藝人，但仍明顯被抖音視為與六四有關的人士，因而遭列入禁令名單。