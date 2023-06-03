六四屆臨 北京看緊四通橋

中國/北京/四通橋/六四

在天安門六四運動34周年前夕，中國首都警察星期六儘早出現在北京四通橋周圍，去年11月底在那裡發生了罕見的敵視政權的示威。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社記者從北京報道，四通橋周圍至少布防了四輛警車。四通橋的標誌已被拆除。

周六在網上搜索四通橋時，都會出現以下信息："沒有找到結果"。

1989年6月天安門運動以坦克和軍隊被政府派去鎮壓和平示威者而結束。或有幾百人被殺，有些人估計超過一千人。

2022年11月底，一場對中國國家主席習近平的政權及其嚴厲的 "清零"政策的罕見敵視浪潮震撼了中國。許多示威者揮舞着白紙，象徵著對審查制度的抗議。

在這次自1989年民主示威以來前所未有的動員中，抗議者要求結束對清零嚴苛健康限制，並要求獲得更大的自由，這是在習近平被重新任命為共產黨總書記一個月之後發生。

30多年來，每年6月4日都有數萬人聚集在香港的維多利亞公園舉行燭光晚會。香港的主權1997年由倫敦交還給北京。但自從中國在2020年實施國家安全法以來，香港當局已經終止了這些紀念集會，並將大多數異議定為犯罪，扼殺了民主運動。

1989年北京天安門運動的中國持不同政見者在六四紀念34周年之前，於周五在紐約為世界上唯一的 "中國人民民主夢想紀念 "博物館揭幕。