“六四”紀念館曼哈頓開館 與中國在當地總領事館遙對

中國/美國/六四

1989年北京天安門“六四”運動的一些參加者和一些中國持不同政見者周五在紐約為世界上唯一的"紀念六四"博物館揭幕，以紀念 "中國人民的民主夢想"。開館正值“六四”遭鎮壓34周年紀念兩天前。

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據法新社引述紐約這個小型紀念館的創始人、天安門廣場學生運動的主要人物之一王丹告訴媒體，"1989年的事件不僅對中國而且對整個世界產生了影響。當人們意識到中國國家主席習近平政權對文明的威脅時，我們必須紀念1989年六四"。

“六四”紀念館在曼哈頓中城一棟不起眼的大樓里，在一個狹小的辦公空間里，展出了有關這一歷史性民主運動的照片、錄像、新聞剪報、海報、信件和橫幅，法新社說，北京當局在六四流血事件中鎮壓了這一運動，至少殺害了1000名和平示威者。人權組織聲稱，受害者有數千人。

據王丹稱，"我們必須紀念那些犧牲的人，並記住當時中國人民的民主夢想"。王丹在中國的監獄裡待了多年，然後於1998年來到美國，在哈佛大學學習歷史。

據王丹告訴法新社，“但是即使在美國，我們也感受到來自中國政權的壓力和威脅。”對這位持不同政見者來說，"1989年的事件與過去有關，但也與現在和未來有關，六四呼籲我們無論在在1989年和今天都應該記住中國共產黨的真實面目。"

該報道稱，一些中國反對派人士和美國政治家在博物館的開幕儀式上發表了講話，這是繼香港的博物館在2021年遭關閉後，世界上唯一一個關於天安門事件的永久性展覽。

事實上，香港曾經的每年紀念天安門的藝術熱情在親北京當局的桎梏下幾乎消失殆盡。30多年來，每年6月4日，數以萬計的人曾聚集在香港的維多利亞公園舉行燭光晚會。

但自從中國在2020年實施國家安全法以來，香港當局已經終止了這些集會，將大多數異議定為犯罪，同時扼殺了民主運動。

在紐約，一些中國留學生周五晚上也參加了在曼哈頓新天安門紀念館，並在紀念館與中國總領館之間的間距路段舉行遊行活動。據法新社說，參加活動的人，其中一些人戴着口罩和墨鏡，以避免被人認出並危及他們在中國的家人。

就六四紀念館開館，路透社說，55 歲的流亡的前天安門學生領袖周鋒鎖曾幫助規畫博物館，他在新聞發布會上說，這是“自由中國的希望”所在的地方。他稱，“因為有希望。不管經歷過怎樣的失敗，經歷過多少掙紮，夢想就在這裡。”

路透社說，中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

中國從未提供 1989 年暴力事件的死亡人數，但人權組織和目擊者表示，死亡人數可能達到數千人。在中國大陸紀念 6 月 4 日是禁忌，政府近年來加大了審查力度。

香港曾經允許為鎮壓活動舉行公開紀念活動，但自 2020 年以來，香港警方以對新冠病毒的擔憂為由，禁止在那裡舉行守夜活動。目前尚不清楚這個前英國殖民地當局今年是否會允許舉行公共紀念活動。

海外活動人士正在幫助在台北、倫敦、柏林和華盛頓等城市組織紀念活動。