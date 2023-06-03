彭立發、張展、李康夢獲提名角逐諾貝爾和平獎

在天安門事件34周年前夕，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）兩黨領袖6月2日發表書面聲明紀念天安門大屠殺事件34周年。他們還宣布增加提名北京四通橋抗議事件主彭立發、公民記者張展以及南京傳媒學院學生李康夢等角三人為2023年諾貝爾和平獎候選人。因為“這些英雄的勇氣應該要得到全世界的嘉獎。”

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彭立發、張展和李康夢被視為是近年來中國社會批評共產黨政府政策和爭取自由的行動中受到最多矚目的案例。儘管遭受北京當局巨大的審查機器封殺打壓，他們的行動都曾在中國社交媒體上的引起熱烈迴響。

此前，CECC曾率領多位國會兩黨成員一起提名了多位香港民主活動人士為2023年諾貝爾和平獎候選人，包括香港壹傳媒創辦人黎智英、香港榮休樞機主教陳日君、香港前支聯會副主席鄒幸彤、曾參與民主派立法會初選的何桂藍、前香港眾志秘書長黃之鋒，以及前香港政團職工會聯盟秘書長李卓人。

美國議員們在聲明中還提到：天安門事件34周年再次提醒人們，“永遠不要將中國人民和中國共產黨混為一談”。“因為在中國有太多人無法為自己發聲，我們承諾會為他們發聲辯護，支持在中國促進人權的和平努力，並爭取釋放被任意拘留的政治犯。中國人民必須知道，自由世界絕不會忘記他們的勇氣和犧牲。”

聲明說：“我們每年紀念天安門悲劇，因為這太重要了，我們不能忘記，同時在中國，甚至如今在香港，要舉辦紀念活動都太危險了，”委員會領袖在書面聲明中說，“我們向34年前的今天勇敢抗議的人致敬，並紀念那些因坦克1989年在北京街頭碾壓而喪命的人。”

史密斯和默克利在聲明裡呼籲中國當局全面說明34年前在天安門廣場和中國各地400多個城市的和平抗議活動中遇害、被捕或失蹤人士的下落。“我們必須一直記住天安門大屠殺，絕不允許中國共產黨將這件事從歷史書上抹去。”議員們接着表示，儘管面臨一波波的鎮壓、暴行和虐待，中國人民對自由的渴望依然存在。因此，他們決定新增提名三位受到中國政府拘押的中國公民角逐2023年的諾貝爾和平獎。

“就像之前的天安門廣場上的抗議者們，這些人和平的敦促中國領導人承認和尊重《世界人權宣言》和中國憲法所載明的人權，”CECC領袖們說，“但是，中國當局沒有以透明和辯論的方式回應這些要求，而是利用其龐大的警察權力來審查和監禁這些人。”

“這些英雄的勇氣應該要得到全世界的嘉獎，國際社會必須要求無條件釋放他們。”

除了史密斯眾議員和默克利參議員外，共和黨聯邦參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）和民主黨聯邦眾議員吉姆·麥戈文（Jim McGovern）也加入了提名上述三人為諾貝爾和平獎候選人的行列。